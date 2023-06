Caro estate, scontro hotel-consumatori 

Botta, risposta e contro-risposta. La polemica tra Federalberghi Sardegna e Assoutenti si consuma in 48 ore attorno al contestato report sul caro vacanze confezionato sabato dall’associazione dei consumatori. Indagine che mette l’Isola al primo posto tra le destinazioni vacanziere più care d’Italia con prezzi che nei casi limite possono arrivare anche a 20mila euro per una settimana a cavallo di Ferragosto prenotata da una famiglia di quattro persone in un albergo a tre stelle.

Polemica

Apriti cielo. I numeri elaborati dai consumatori scatenano l’ira dei rappresentanti degli albergatori: «Non si può pensare di trasmettere un'idea della Sardegna turistica basandosi sui prezzi praticati dal 12 al 19 agosto: in Sardegna ci sono vacanze per tutte le tasche, da aprile a novembre e l'Isola non è più cara di altre destinazioni», puntualizza Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi. «Il vero problema è l'eccessiva concentrazione stagionale. Sono anni che auspichiamo una redistribuzione dei flussi turistici, troppo concentrati nelle settimane centrali di agosto: l'intero sistema Italia dovrebbe riprogrammare i cicli lavoro-ferie. In questo modo, con una richiesta spalmata, il mercato si livellerebbe e i prezzi sarebbero più bilanciati».

E poi ancora: «Se parliamo di caro-vacanze dobbiamo partire innanzitutto dai trasporti - aggiunge Manca - dove l'aumento vertiginoso dei prezzi dei voli deriva dall'utilizzo improprio della continuità territoriale che, con l'esclusiva delle rotte, ha fatto lievitare i biglietti in maniera incontrollata su Roma e Milano. A ciò si aggiungono il calo delle frequenze dal resto d'Europa e i trasporti marittimi concentrati sui tour operator».

La risposta

Assoutenti non fa tuttavia alcun passo indietro: «Nessun errore di sistema. A San Teodoro ad agosto strutture da 13mila a 20mila euro a settimana sui siti di prenotazione. Federalberghi non sa che gli italiani vanno in ferie ad agosto? Evidentemente l'associazione degli albergatori non conosce le tariffe praticate dalle strutture ricettive in Sardegna», attacca il presidente Furio Truzzi. «Addebitare prezzi alle stelle a inesistenti errori di sistema non ci sembra il modo corretto di affrontare il problema, anche perché non si tratta affatto di errori ma di tariffe proposte agli utenti che vogliono trascorrere le vacanze in Sardegna».

