Caro energia devastante per le imprese 

«Lo scorso anno il caro-energia è costato alle piccole imprese italiane ben 23,9 miliardi di euro, con un’incidenza del 6,1% sul valore aggiunto prodotto e un maggior onere del 47,5% rispetto ai prezzi della media dell’eurozona». E «attualmente, nel nostro Paese, i prezzi al consumo di elettricità rimangono superiori del 90% rispetto a quelli del 2019, a fronte del +42,4% registrato nei Paesi Ue». Lo stima Confartigianato in occasione della convention annuale “Energy and Transition School” dei consorzi energia della confederazione che si terrà da oggi a venerdì a Chia.

Strategie

Il report di Confartigianato mette in evidenza anche la reazione delle aziende, «messa in atto con strategie diverse: spicca la riduzione dei margini di profitto - attuata dal 47,8% delle imprese - accompagnata dalla ricerca di nuove forme di approvvigionamento energetico green. In particolare, il 22,2% delle piccole imprese manifatturiere ha rinegoziato i contratti o cambiato il fornitore (la quota sale al 37,9% per le imprese dei servizi), il 13,2% ha puntato su maggiore efficienza energetica degli impianti e il 17,1% sul consumo di elettricità autoprodotta (percentuale che aumenta al 34,1% per le aziende dei servizi). Inoltre, il 42,5% delle imprese dei servizi ha adottato strategie per il risparmio energetico della propria attività». Il report «mostra quindi un crescente orientamento delle Pmi a consumare meglio per spendere meno».

I consorzi

Va in questa direzione il ruolo dei consorzi energia di Confartigianato che si riuniscono a Chia per fare «il punto sulle mosse per sostenere artigiani e piccoli imprenditori nel risparmio sui costi di elettricità e gas, puntando su efficienza e sostenibilità ambientale». Tra gli ospiti sono attesi Luigi Di Maio, Mario Monti, il presidente dell’Arera Stefano Besseghini. I tre consorzi per l’acquisto di energia di Confartigianato (Cenpi, Caem e Multienergia), attivi da 20 anni, «nel 2022 hanno favorito l’acquisto di elettricità e gas al miglior prezzo sul mercato per 49.627 clienti tra imprese e famiglie, distribuiti in 88mila punti di fornitura. Il totale dei consumi di energia elettrica gestiti dai consorzi ammonta a 893,7 milioni di kWh mentre per il gas metano si attesta a 69,6 milioni di metri cubi. Clienti e volumi sono in crescita «ma ora - sottolinea il presidente di Confartigianato Marco Granelli - bisogna cavalcare la transizione green».

