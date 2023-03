Caro energia da calmierare: si studia una soluzione 

Caro-energia e Portovesme srl: si è svolto ieri al ministero delle Imprese e del Made in Italy il primo incontro ristretto tra la sottosegretaria con delega alle crisi aziendali Fausta Bergamotto, la Regione con il presidente Christiian Solinas e gli assessori competenti e la Portovesme srl con l’amministratore delegato Davide Garofalo. Una riunione di circa tre ore, il primo passo per provare ad individuare strumenti utili a calmierare i prezzi dell’energia. Nei prossimi due giorni la sottosegretaria si confronterà con il ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, i principali gestori nazionali per l’energia e le organizzazioni sindacali. Il confronto è partito, secondo gli impegni presi venerdì nel vertice in videoconferenza che ha poi portato all’interruzione della protesta dei quattro operai, scesi dalla ciminiera dopo quattro giorni.

A Portovesme ieri è stata una giornata di lunga attesa. Nel piazzale della fabbrica sono comparsi striscioni, bandiere sindacali e una tendina. Sindacalisti e lavoratori hanno dato vita ad un presidio in concomitanza con il vertice al Mimt. «In questi giorni - si legge in una nota dei segretari territoriali dei Chimici di Filctem Cgil Emanuele Madeddu, Femca Cisl Vincenzo Lai e Uiltec Uil Pierluigi Loi e della rsu della Portovesme srl - abbiamo registrato la vicinanza e la solidarietà di tante persone e di questo ringraziamo tutti. Ora inizia la parte costruttiva». I sindacati hanno proposto le strade percorribili: la superinterrompibilità per le imprese energivore sarde e siciliane per riallinearle alle condizioni di mercato della Penisola, la possibilità di un contratto bilaterale con gli stessi termini di altri contratti simili esistenti a livello nazionale e locale, rivedere il Pun (prezzo unico nazionale) legandolo ai costi delle singole fonti di produzione elettrica. Nei prossimi giorni gli incontri si susseguiranno alla ricerca di una soluzione strutturale.

