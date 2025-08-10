Caro casa e pochi nati, la città è ferma 

La cifra non è elevata ma Quartu continua a perdere abitanti. Al primo gennaio del 2025 i residenti risultano essere 68.108 con un’ulteriore diminuzione di 401 unità rispetto all’anno prima gli abitanti erano 68.755. Non un grosso scossone ma i dati Istat aggiornati a marzo di quest’anno, confermano il trend negativo con tanti abitanti che decidono di cambiare residenza, spesso per via del caro casa: 1645 sono state le cancellazioni e 1542 le iscrizioni all’anagrafe da altri Comuni. Sono invece 243 le persone che si sono trasferite all’estero.

La fuga dei giovani

«Io sono da sempre residente a Quartu» dice Mimmo Romeo, 80 anni, «la mia famiglia è quartese doc. Ma mie figlie sono andate via, e si sono entrambe trasferite in Scozia dove lavorano e hanno messo su famiglia. Molto spesso si va via dalla città per cercare nuove opportunità». Seduto su una panchina poco distante Franco Atzori conferma: «Anche io sono nato e residente qui ma ho un figlio vigile del fuoco che è andato a Sinnai. La casa l’ha comprata lì perchè a Quartu i prezzi per acquistare un’abitazione sono davvero folli».

Le cause

Difficile dargli torto: per un bivano di 40 metri quadri di nuova costruzione si chiedono anche 250 mila euro e a seconda della zona si vende a 4500 euro a metro quadro.Il trend negativo è confermato anche dal calo delle nascite. Il nuovo censimento del 2024 mostra un saldo negativo tra nati e morti: nel corso del 2024 i bambini venuti al mondo sono stati 278, le persone decedute 582.

Quartu non fa dunque eccezione nel calo delle nascite, tanto più che ormai da anni non può nemmeno fare affidamento su un punto nascita in città. L’ospedaletto di via Silesu, dove era possibile partorire anche in acqua, chiuse le porte definitivamente a gennaio del 2011 e da allora anche i figli dei quartesi, nella carta di identità e in tutti i documenti risultano nati a Cagliari. Perché nella terza città della Sardegna le future mamme sono costrette a migrare al Policlinico o negli ospedali cagliaritani per mettere al mondo i loro bambini. Manca un punto di riferimento importante che da anni le donne chiedono a gran voce senza però ottenere risposta.

«È un vero peccato che per partorire si debba andare fuori», dice Elena Pisu, «Quartu avrebbe bisogno di un ospedale dove poter partorire, ma anche dove poter contare su una sala di rianimazione che invece non c’è da nessuna parte».

Gli stranieri

Gli stranieri sono invece 2.469 pari al 3,6 per cento della popolazione. I più numerosi sono i senegalesi: alcuni in città da decenni, altri più giovani arrivati di recente. Poi ci sono le ucraine, i rumeni, i cinesi, i pakistani e uomini e donne di tante altre nazionalità. Gran parte degli stranieri, in città ha trovato lavoro e avviato attività, altri studiano, altri ancora non si danno per vinti e continuano la ricerca di un impiego.

