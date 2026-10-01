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02 ottobre 2026 alle 00:17

Caro carburante, oggi sit-in sulla 195: «Un battaglia che interessa tutta l’Isola» 

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«Il Caro carburanti ci ferma. Insieme facciamoci sentire». È lo slogan utiizzato per promuovere di protesta prevista per questa mattina a partire dalle ore 8 sulla statale 195 all’altezza del ponte per Tratalias, nei pressi dell’agriturismo Agrifoglio a San Giovanni Suergiu.

Un sit-in che intende rallentare il traffico senza creare disagi alla popolazione e a chi lavora, ma come spiega Ivan Garau, promotore dell’iniziativa. «È una battaglia aperta a tutti cittadini e a tutte le categorie. La protesta interessa tutti noi sardi. Questo è un primo passo per cercare di sensibilizzare la popolazione con una manifestazione a carattere regionale».

Nel frattempo gli organizzatori fanno sapere che si sta creando un coordinamento a livello regionale con l’obiettivo di mettere pressione anche alla Regione per intervenire sul caro carburante, ma anche sulla continuità territoriale sia per cittadini che per le imprese.

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