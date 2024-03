Caro bollette nell’Isola, è caos mercato libero «Cittadini in trappola» 

Stangate e beffate. Ancora una volta. La famiglie sarde intestatarie di una bolletta elettrica sono di nuovo in mezzo a un ciclone da cui è difficile uscire. Il mercato libero si sta infatti rivelando molto meno conveniente delle attese, e per chi vuole tornare nel più rassicurante mercato a tutele graduali (dove le tariffe sono in parte calmierate dal Garante per l’Energia) le procedure sono tutt’altro che semplici.

Salasso

Tuttavia, a pesare è soprattutto il conto salato che la Sardegna è stata costretta a pagare per la corrente elettrica: nel 2023 quasi 150 euro a famiglia in più all’anno rispetto ai connazionali, secondo l’ultima indagine di Facile.it. La media regionale si è attestata così a 914 euro, contro i 770 di quella nazionale.

L’Isola guadagna così il poco invidiabile primo posto nella classifica delle regioni dove si è speso di più per l’elettricità, grazie anche al fatto che in molti territori non è attivo il riscaldamento con gas di città, «situazione che spesso viene compensata utilizzando dispositivi elettrici con conseguenti forti impatti sui consumi», dicono gli autori dell’indagine.

«Nel 2023 abbiamo fatto i conti con bollette meno salate, con l’arrivo del 2024 assistiamo a buoni segnali sul fronte del costo delle materie prime, ma questo non significa che automaticamente le bollette caleranno», spiega Mario Rasimelli, di Facile.it. «Il consiglio è di continuare a monitorare i propri consumi, verificando periodicamente se sul mercato esistano offerte in grado di farci risparmiare».

Proteste

Insomma, le tariffe non accennano a calare sensibilmente, nonostante la crisi del Covid e quella energetica innescata dal conflitto russo-ucraino siano alle spalle. Un controsenso che ha fatto infuriare da tempo le associazioni dei consumatori convinte nel fallimento (in termini di convenienza) del mercato libero dell’energia e ormai sempre più compatte nel suggerire ai cittadini di abbandonare i colossi dell’energia per ritornare il più presto possibile nel Servizio a tutele graduali. Passaggio però, denuncia più di una sigla, ostacolato da molti operatori privati.

L’associazione Consumerismo No Profit ha per esempio realizzato un’indagine contattando i principali operatori dell’energia in Italia «scoprendo che non tutte le società fornitrici facilitano il ritorno al regime tutelato. Ad esempio i risponditori automatici dei call center telefonici non offrono tra le varie opzioni preimpostate quella relativa al rientro nella maggior tutela».

Il presidente Luigi Gabriele è passato perciò all’attacco: «Abbiamo deciso di rivolgerci all’Antitrust, affinché apra una apposita istruttoria verificando se le società energetiche del mercato libero ostacolino o rallentino il diritto dei consumatori di rientrare nel regime tutelato, circostanza che configurerebbe una pratica commerciale scorretta».

Appello

Ormai la questione si è trasformata in una corsa contro il tempo. «Le compagnie private stanno facendo di tutto per trattenere i propri clienti fino al prossimo primo luglio, data oltre la quale non sarà più possibile spostarsi al Servizio di tutele graduali», spiega il presidente regionale di Adiconsum, Giorgio Vargiu. «Ecco perché anche noi stiamo raccogliendo diverse segnalazioni sulle difficoltà degli utenti a cambiare operatore».

Il rappresentante dei consumatori ribadisce il consiglio: «L’ultima cosa da fare è rivolgersi alla propria compagnia privata. Per passare o tornare al Servizio a tutele graduali bisogna infatti entrare nel sito del Servizio elettrico nazionale e chiedere il trasferimento. Ma deve essere fatto subito, perché da luglio non sarà più possibile. Certo, l’iter non è dei più facili, ecco perché l’altro consiglio è quello di rivolgersi a un’associazione di consumatori che possa aiutare e guidare verso il passaggio».

