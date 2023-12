Caro bollette, lo stop dell’Europa 

La proroga del mercato tutelato dell’energia non sarà possibile. L’Unione europea spegne gli ardori dell’opposizione e della Lega e limita nettamente un eventuale correttivo del governo per ovviare al liberi tutti sulle bollette elettriche.

La terza rata

Il punto è che la graduale liberalizzazione del mercato dell’energia è un obiettivo che l’Italia stessa ha messo nero su bianco nel Pnrr. Non solo: è incluso nella terza rata, per la quale Bruxelles ha già erogato, lo scorso ottobre, i 18,5 miliardi previsti. Un cambio in corsa, sebbene la Commissione abbia dimostrato in più occasioni di venire incontro alle esigenze del governo, questa volta è quasi impossibile. C’è un dato, inoltre, sul quale l’Ue la vede in maniera nettamente diversa da una parte della maggioranza: il mercato libero dell’energia, non è così dannoso. «La graduale eliminazione dei prezzi regolamentati dell’energia elettrica, che mira ad aumentare la concorrenza sul mercato, è una pietra miliare che fa parte del più ampio pacchetto di leggi sulla concorrenza incluso nel Pnrr», ha spiegato la Commissione, per la quale inoltre «i prezzi dell’elettricità sul mercato libero sono significativamente più bassi rispetto al mercato regolamentato, a vantaggio dei consumatori e delle imprese».

«Vulnerabili protetti»

La posizione Ue non sorprende Palazzo Chigi. «Il governo si farà comunque carico della tutela dei soggetti vulnerabili garantendo che il passaggio al mercato libero preveda comunque le opportune cautele», spiega il senatore di FdI Andrea De Priamo. Uno spazio di manovra i Paesi membri lo avrebbero, ma solo per le aziende. Pochi giorni fa la Commissione, dopo aver consultato i 27, ha approvato una proroga di sei mesi del Quadro temporaneo di aiuti di Stato, per consentire agli Stati membri di continuare a concedere aiuti limitati contro gli elevati prezzi dell’energia. Ma in via generale per le categorie non vulnerabili si va verso il mercato libero. «La nostra idea, dati alla mano, è che la liberalizzazione farà diminuire i prezzi. Mi pare che il ministro Pichetto abbia lavorato bene. Poi bisogna rispettare gli impegni presi con l’Europa, con il Pnrr», ha spiegato il vice premier Antonio Tajani, mentre il suo collega Matteo Salvini punta il dito sugli esecutivi precedenti: sull’energia elettrica è stata «una scelta, ahimè, fatta da governi di sinistra precedenti a cui stiamo cercando di porre rimedio».

