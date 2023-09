Caro biglietti, altolà a Volotea 

Per un biglietto – tariffa non residenti – sulla tratta Olbia-Roma servono almeno 410 euro: la Regione chiede l’intervento dell’Antitrust. Le compagnie sembrano non aver recepito le disposizioni del decreto del Governo contro il caro-voli, così l’assessorato ai Trasporti passa all’attacco: «La tariffa risulta più di 5 volte superiore rispetto a quella massima applicabile ai titoli di viaggio in continuità territoriale per i residenti in Sardegna», cioè 72 euro. Secondo l’assessore Antonio Moro il prezzo è «figlio di quelle politiche di prezzo e di profitto, caratterizzate da un alto tasso di speculazione che, in un momento di picco della domanda praticano alcune compagnie che operano sulle rotte da e per la Sardegna». Il tetto imposto da Palazzo Chigi – non più del triplo del prezzo medio per tratta – è ampiamente superato. L’Antitrust ha già aperto un procedimento che riguarda i rincari registrati nei mesi scorsi in Sicilia.

Monopolio

«Il fenomeno in danno della nostra Isola è ancor più grave perché si manifesta in uno dei collegamenti della continuità territoriale, dove come è noto, il vettore opera in regime di esclusività», continua Moro, che già pensa all’incontro del 6 settembre a Bruxelles: «Auspichiamo che le speculazioni sulle tariffe trovino un’adeguata attenzione da parte della commissione europea, affinché siano adottate misure urgenti per il ripristino di un opportuno tetto tariffario».

Le voci

E di «vergognosa speculazione» parla anche l’Adiconsum: «La vicenda», denuncia il presidente dell'associazione Giorgio Vargiu, «conferma come i prezzi degli aerei da e per la Sardegna siano del tutto fuori controllo. Un volo della durata di pochi minuti per un collegamento nazionale non può arrivare a costare come un biglietto per un viaggio intercontinentale di 10 ore, ed è evidente lo zampino dell'algoritmo utilizzato dalla compagnie aeree per adeguare i prezzi alla domanda e ottenere il massimo profitto possibile».

