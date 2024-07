Caro bancarelle, ricorso al Tar 

Santa Greca senza bancarelle? Il rischio c’è. Gli ambulanti hanno prima protestato per l’aumento dei costi degli stand per la sagra di settembre e adesso annunciano il ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

A fine giugno l’associazione “Ambulantando”, che li rappresenta, si era presentata in Municipio per contestare i rincari deliberati in giunta. La richiesta? ripristinare le tariffe degli anni passati. La risposta? Non è piaciuta. Così gli ambulanti si sono rivolti all’avvocata Alessandra Ferrari che ha notificato al Comune il ricorso da presentare al Tar. L’amministrazione comunale farà dietrofront sulle tariffe prima che l’istanza venga depositata?

I vincoli

Sempre a inizio giugno erano stati pubblicati gli avvisi pubblici di adesione alla festa per gli esercenti di spettacoli viaggianti, attività di commercio e somministrazione alimenti e bevande. Ogni attività dovrebbe corrispondere all’amministrazione tre oneri (partecipazione, suolo pubblico e Tari): si parte da un minimo di 160 euro per i venditori di frutta e verdura per arrivare ai mille per le locande. A tutti vanno aggiunti 100 euro forfettari di tassa rifiuti nonché 250 euro di cauzione: «I rincari - spiegava la sindaca Monica Cadeddu - sono dovuti agli aumenti dei costi della festa in linea con le sagre del circondario».

Le rimostranze

Al mancato passo indietro dell’amministrazione è susseguita la preannunciata contestazione: «Ci siamo rivolti a un legale - dichiara il portavoce degli ambulanti Mauro Zedda, 62 anni - per tutelare la nostra posizione».

L’avvocata Ferrari ha preso in mano tutte le carte e dopo un attento esame ha contestato «l’illegittimità nel regolamento approvato in giunta: manca il richiamo alla legge nazionale del settore e lascia aperta la strada a eventuali ulteriori rincari per i prossimi anni. Irregolare anche a nostro avviso il pagamento della Tari in maniera forfettaria. Scorretto poi applicare le tariffe ai soli ambulanti anziché a tutte le attività comprese quelle fisse nel territorio ma che, in quei giorni, utilizzeranno il suolo pubblico».

La replica

La sindaca Monica Cadeddu prende tempo e non esclude alcuna possibilità: «È in corso un procedimento interno, non posso per ora rilasciare dichiarazione in quanto l’amministrazione non ha ancora adottato atti ufficiali. Il ricorso è appena arrivato, dateci il tempo di fare le opportune valutazioni».

