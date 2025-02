Caro artista, mi ritragga il signor Mameli  

Sotto le mentite spoglie di Monna Lisa o della Ragazza con l’orecchino di perla , c’è sempre lui, il mecenate e collezionista Ruggero Mameli. Ritratto dai suoi artisti, quelli che da anni segue e ama. “Je suis un autre”, titolo della mostra curata da Ivo Serafino Fenu e allestita alla Guzmàn Gallery di Cagliari, in piazza San Domenico, sembrerebbe una frase in cattivo francese ma è una affermazione di Rimbaud. E già questo riferirsi alla necessità di spingere lo sguardo oltre la propria individualità, è una dichiarazione d’intenti. Nonché il richiamo immediato al mito di Narciso, il bellissimo cacciatore che si innamorò di se stesso.

Lo spirito

Non è forse stato facile per gli autori, dare corpo – e pure anima – a colui che compra le loro opere e riconosce valore economico a ciò che fanno. Il rischio, sottolinea Ivo Serafino Fenu nel dotto testo di presentazione, era infilarsi senza troppi danni nelle spire di «un rapporto di potere, nonché di un rapporto di soggezione». Ossia della subdola cortigianeria. Problema superato con interpretazioni ironiche ma ricche di significati simbolici e audaci accostamenti. Col San Giovanni decollato adagiato su un piatto d’argento, con La Dama con l’ermellino con in fronte il pallino rosa, il punto energetico secondo il Tantra. Con un erculeo busto in bronzo lustrato a dovere da piccoli omini solerti ,con un ottocentesco agente di cambio della City londinese, con un luminoso vaso di limoni e qualche tocco d’oro.

Gli autori

«Io non mi assomiglio mai», sosteneva Roland Barthes. Ed è su questo assunto che si fondano le variazioni sul tema del ritratto, di cosa rappresenti e di quanto ci sia di personale in ogni dipinto e quanto del soggetto da magnificare.

Vi si cimentano, con non pari valore, Luciana Aironi, Silvia Argiolas, Nicola Caredda, Gianni Casagrande, Sivia Mei ,Vincenzo Pattusi, Paolo Pibi, Massimiliano Rausa, Giuliano Sale. Nomi noti, apprezzati, quasi tutti nati in Sardegna e domiciliati altrove.

Il luogo

Ultima nota. La Guzmàn Gallery Art&Drinks, locale assai elegante sito, come detto, nella cagliaritana e villanovese piazza San Domenico, basa la sua programmazione sulla raccolta privata di Ruggero Mameli. Le scelte espositive, dunque, sono precise e senza deroghe.

