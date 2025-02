«Caro amico, non ti scrivo più» 

“Per la città”. E “per tutte le altre destinazioni”. Erano i due scomparti delle cassette rosse per imbucare la corrispondenza, sparse ovunque in città e paesi, e che nei punti più frequentati erano svuotate due volte al giorno dagli addetti di Poste Italiane. Se ne trovava una vicino a ogni tabaccheria, dove si acquistavano i francobolli, ed erano centinaia. Si sono ridotte a 26 nell’intera Cagliari, alle quali si aggiungono quelle installate negli uffici postali, e sono pure troppe rispetto all’utilizzo che ne facciamo. Inutile arrabbiarsi con Poste italiane, visto che i dati parlano chiaro: nel capoluogo sardo, meno del tre per cento della corrispondenza è spedita utilizzando il servizio postale, dunque imbucando la busta nella cassetta rossa. Si è arresa anche l’Agcom, l’Autorità garante delle comunicazioni, che ha approvato il “taglio” delle cassette per la corrispondenza.

La penna è sparita

Eppure ci sono situazioni per cui vale la pena di essere vecchi, o di sentirsi tali, ma il piacere di scrivere una lettera, e quello di riceverla, è stato cacciato in un’altra galassia da computer e smartphone: insomma, dalla comunicazione elettronica. Le lunghe e accorate lettere d’amore si sono involute in messaggini pieni di TVTB (“ti voglio tanto bene”, sia detto a vantaggio di chi ancora sa scrivere con una penna e non lo sa). La carta, non la usa più quasi nessuno: le lettere sono estinte. È morta un’era durata due millenni: cominciò in Cina due secoli prima di Cristo, nell’anno 179 appunto a. C. quando fu inventata la carta, che ora pare essere definitivamente in pensione. Se così non fosse, Cagliari - e con lei tutte le altre città italiane - pullulerebbe ancora di cassette dove imbucare la corrispondenza. E anche così, quando le svuotano, i sacchi fanno tutto tranne che riempirsi. Per spedire, considerato che la gente non sa quanto spendere in francobolli se il plico è un po’ pesante perché contiene tanti fogli, si va all’ufficio postale.

È cambiato tutto

«Con la tecnologia e il ricorso sempre più frequente alla posta elettronica, alla messaggistica e ai social network», conferma Alessandro Sabatini, responsabile del recapito per la Sardegna di Poste Italiane, «i volumi della corrispondenza tradizionale sono da diversi anni in calo. Lontani i tempi in cui i centri di recapito e le tradizionali cassette rosse si riempivano di lettere, comunicazioni e di cartoline, in particolare durante il periodo di villeggiatura e durante le festività natalizie. Le abitudini sono cambiate e ora, soprattutto in quei periodi, Poste italiane è chiamata a gestire i picchi delle spedizioni di pacchi e-commerce». Sono gli oggetti acquistati on line, che stanno uccidendo i negozi. Infatti viaggiano poche lettere, ma tantissimi pacchi.

Poste nostalgiche

Non se ne esce, da questa rivoluzione delle comunicazioni, comprese le più intime, da conservare per la vita e poi lette dai discendenti. Oltretutto, i più giovani non sanno più tenere una penna in mano. Questo, da spettatore impotente, Poste Italiane lo sa e non a caso il suo responsabile del recapito per la Sardegna ricorda che, le iniziative per ravvivare la scrittura, ci sono e a organizzarle sono loro stessi. Anche legate alla filatelia, compresi gli annulli e le cartoline filateliche. «Queste iniziative», tiene a far notare Sabatini, «hanno come obiettivo la valorizzazione della scrittura. Una cartolina scritta a mano può rappresentare, nell’epoca dei social network, un oggetto che può essere custodito nel tempo». E meno male che, di questo abbandono della scrittura a mano e della lettera, non può venire a saperlo Ugo Foscolo: che fortuna potrebbe mai avere, un romanzo intitolato “Gli ultimi WhatsApp di Jacopo Ortis”?

