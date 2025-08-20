Caro alloggi, in arrivo le borse di studio 

Il conto alla rovescia è iniziato. Il 2 settembre scade il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio e posti alloggio per il prossimo anno accademico. Una corsa contro il tempo che coinvolge migliaia di studenti. Una corsa contro il tempo vista la cronica carenza di posti letto negli studentati e il costo esorbitante degli affitti delle stanze.

La corsa

Niccolò Dessì, 22 anni di Villacidro, studente in Economia, è un rappresentante di Next UniCa nel Consiglio di amministrazione dell’Università. «L’anno scorso i beneficiari di borsa nella graduatoria definitiva sono stati circa 7500». A quanto ammonta l’importo? «I fattori sono molteplici, possono dipendere dall’Isee, dalla posizione di pendolare o fuori sede o altro, e variano da 1.500 a 8.100 euro all’anno, al netto dei buoni pasto per le mense dell’Ersu». I fondi saranno sufficienti? «Per ora l’Ersu ha stanziato 37,5 milioni di euro, che potranno essere integrati con fondi Fse e Pnrr».

Il nuovo anno accademico è ormai alle porte e inizia il solito copione della caccia disperata degli studenti fuori sede di un appartamento da affittare, una stanza o un tetto dove poter studiare. Un’odissea piena di imprevisti, incertezze e compromessi, fatti di pagamenti in nero e condizioni degli edifici al limite dell’abitabilità. I prezzi di locazione sono sempre più alti, anche perché i proprietari preferiscono destinare le loro case a b&b o altre attività più redditizie e meno rischiose. «I prezzi sono davvero esagerati – precisa Dessì – per una stanza singola in centro, quando si trova, l’affitto supera i 450 euro al mese. Meno di 300 al mese è difficile, io sto traslocando in via Is Maglias e spenderò 320 mensili, esclusi luce, acqua e wifi».

Il futuro

Cosimo Ghiani è il presidente uscente dell’Ersu di Cagliari. Il suo mandato è scaduto il 15 luglio, ma l’incarico gli è stato prorogato di 45 giorni, sino al 30 agosto. Entro questa data il Consiglio regionale dovrebbe nominare due consiglieri del cda (uno di maggioranza, l’altro di minoranza), mentre la presidente della Regione Alessandra Todde dovrebbe indicare il futuro presidente dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario. «I fondi per per l’assegnazione di borse di studio e posti alloggio per il prossimo anno accademico a disposizione dell’Ersu sono sufficienti grazie all’integrazione garantita dai fondi europei. Quest’anno – precisa il presidente uscente del cda – riusciremo a soddisfare tutte le richieste, garantendo la tempistica giusta».

Il totonomi

Nomi per l’ambita carica di numero uno dell’Ersu – di pura espressione politica – se ne fanno tanti. «L’importante sono le competenze – aggiunge Ghiani – è fondamentale conoscere le esigenze degli studenti per affrontare i problemi nel migliore dei modi». Viste il periodo di ferie, la proroga al 30 agosto potrebbe subire slittamenti. «L’importante è non perdere troppo tempo. L’Ersu non ha direttore generale da febbraio, quel ruolo è ricoperto dall’unico dirigente che ha anche altre funzioni». Cosa farà ora? «A meno di sorprese, tornerò nel mio studiomedico dentistico».

Novità all’orizzonte? «I lavori di riqualificazione della mensa della Cittadella universitaria di Monserrato sono conclusi, dovrebbe a ottobre».

