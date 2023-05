«Caro affitti, senza casa nessun futuro» 

«Sosteniamo con forza le proteste studentesche di questi giorni perché senza diritto all’abitare non c’è diritto allo studio. Di questo passo solo i figli dei ricchi potranno permettersi di frequentare le università, gli altri dovranno diventare pendolari, cosa che non sempre è possibile, con le distanze e i trasporti sardi, o rinunciare».

Lo sostengono Danilo Lampis e Nicoletta Pucci, portavoce di Sardegna chiama Sardegna. «Se in Italia i posti letto disponibili nelle residenze universitarie sono appena 40 mila per circa 800 mila studenti fuori sede e in molte città il prezzo medio per una stanza oscilla tra i 500/600 euro, in Sardegna la situazione non è di certo migliore. A Cagliari i posti letto disponibili nelle residenze universitarie sono circa 380, contro i 770 del 2014. Negli ultimi 10 anni sono state chiuse 2 case dello studente su 5 per via delle loro condizioni fatiscenti. La prossima apertura del nuovo campus di viale la Playa - costo complessivo 36 milioni di euro - non potrà che essere un cerotto su questa emorragia che non vede nel proprio orizzonte soluzioni vere e a lungo termine».

Per Lampis e Pucci «il governo bluffa. Nell’ultima legge di bilancio hanno azzerato il Fondo affitti e del Fondo per la morosità incolpevole, e dopo gli annunci dei 660 milioni per residenze universitarie hanno ritirato l’emendamento che sbloccava i Fondi del Pnrr».

