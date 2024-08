Caro affitti, in coda per il bonus 

Oltre mille quartesi in fila per avere un contributo per pagare l’affitto. Un esercito di cittadini in difficoltà - famiglie con bambini soprattutto, ma anche qualche anziano che non riesce ad arrivare a fine mese - che il Comune cerca di aiutare, nonostante il taglio dei fondi ministeriali per tutelare chi è a rischio sfratto che dallo scorso anno non vengono più erogati a Comuni e Regioni.

«Una scelta scellerata del Governo Meloni che per Quartu si traduce in un taglio di 600mila euro, questo crea grossi disagi vista l’emergenza abitativa che tocca non solo la nostra città», commenta l’assessore alla Politiche sociali Marco Camboni.

I dati

Un’emergenza confermata dai numeri. Sono un migliaio le istanze presentate per il bonus affitti, un supporto finanziato dalla Regione con poco più di 630mila euro. «Molti di più rispetto a tre anni fa, quando ci siamo insediati», sottolinea l’esponente della Giunta comunale. «Si tratta soprattutto di nuclei familiari con figli piccoli, famiglie che di fatto si trovano in difficoltà nell’affrontare la spesa mensile dell’affitto». Ci sono anche 45 domande per contributi straordinari come supporto alle politiche abitative, in gran parte richiesti da famiglie in locazione che non riescono a versare caparra e prime mensilità dell’affitto: in questo caso le risorse sono tutte comunali, quasi 55mila euro. E ancora: i sussidi per gli inquilini morosi incolpevoli - destinatari di atto di intimazione di sfratto per morosità - con un’istanza ammessa e finanziata con fondi regionali, oltre alle 22 famiglie beneficiarie di un aiuto economico per eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati.

Le case sfitte

Non solo, per contrastare l’emergenza abitativa in città si punta da tempo anche sulle case private sfitte. Un progetto sperimentale partito lo scorso anno, studiato e messo in campo dall’assessorato ai Servizi sociali, che mira a supportare i quartesi - con o senza lavoro, ma comunque in difficoltà economiche - nella ricerca di una casa che da soli non riescono ad avere per mancanza di garanzie e la conseguente diffidenza da parte dei proprietari. Le risorse a disposizione sono comunali, 50mila euro, stanziate nel 2023 per garantire una certezza abitativa a dieci famiglie quartesi per un anno. «Non solo supporto economico, ma anche informativo con piani personalizzati di sostegno sociale, educativo e psicologico», sottolinea Camboni. Sino alla tappa finale del contratto di locazione.

La guida per i proprietari

C’è anche una guida sul saper abitare, rivolta ai proprietari degli immobili, alle associazioni di categoria, e pensata in particolare per gli inquilini beneficiari del progetto: una sorta di “libretto di istruzioni” per la gestione della casa. «Un’iniziativa che ci consente di accompagnare le famiglie verso una stabilità abitativa e andare oltre al solito assistenzialismo, e di dare garanzie concrete ai proprietari degli appartamenti», dice l’assessore Camboni.

I progetti in corso sono 5, alcuni fuori città. Perché se da una parte esistono tante case sfitte, dall’altra c’è la tendenza a puntare sugli affitti brevi, soprattutto nella stagione turistica.

RIPRODUZIONE RISERVATA