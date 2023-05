Caro affitti: «Immobili vuoti agli studenti» 

Roma . Le tende svettano nelle piazze di mezza Italia, da ieri anche davanti al Ministero dell’Università. Le canadesi, sinonimo di emergenza e precarietà, diventano il simbolo della resistenza dei fuorisede, costretti a sborsare cifre esorbitanti per un posto letto nelle città universitarie. Archiviata l'impasse a palazzo Chigi tra il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, e la collega dell'Università, Anna Maria Bernini, il governo sblocca i 660 milioni per gli alloggi universitari che, entro il 2026, aumenteranno di 60mila posti, che vanno ad aggiungersi agli attuali 40mila. «Abbiamo chiesto un censimento degli immobili inutilizzati affinché vengano messi a disposizione per gli studenti», ha detto la ministra Bernini che presto potrebbe incontrare le associazioni studentesche.

La mobilitazione

L'obiettivo è quello di porre rimedio a un problema che esiste da sempre in Italia ma che, tra crisi post-Covid e inflazione, ha raggiunto picchi insostenibili per le famiglie degli studenti fuorisede. Gli universitari ieri hanno occupato piazze in tutta Italia. “Tetto al canone=tetto sulla testa”, si legge sui tantissimi striscioni. L'Unione degli Universitari, movimento che coordina le proteste, ha scritto alla ministra Bernini per chiedere un tavolo di lavoro per «coinvolgere e consultare le nuove generazioni» anche sulle ipotesi di spesa del Pnrr. Ed è proprio da lì che arriveranno i 960 milioni per raddoppiare i posti-alloggi messi a disposizione degli enti regionali per il diritto allo studio che oggi superano di qualche decina le 40mila unità.

L’appoggio della Cei

Il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, annuncia l'intenzione di voler convocare ministri, studenti, enti locali e Regioni per «risolvere un tema trascurato». A Firenze il sindaco Dario Nardella ha convocato un primo tavolo con gli studenti; a Venezia, l'assessora regionale all'Istruzione ha lanciato l'idea di «colpire duro chi fa Airbnb selvaggio», un sistema, «che non genera economia né tassazione, toglie solo dal mercato posti letto e posti di vita». Gli studenti intanto incassano il sostegno dei vescovi italiani che, per bocca del vicepresidente della Cei, monsignor Francesco Savino, parlano di «protesta, mite, civile, che dice agli adulti e specialmente a chi ha responsabilità politiche: vi rendete conto che non ce la facciamo?».