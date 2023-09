Caro affitti e diritto allo studio: nuova vertenza 

Universitari nuovamente in protesta: diritto allo studio, caro affitti, caro trasporti e caro vita i temi caldi portati all'attenzione. Una mobilitazione nazionale, organizzata dall'Unione degli universitari insieme a Cgil e Sunia, che ha visto i giovani montare le tende, simbolo della difficoltà nel reperimento degli alloggi, nelle maggiori città italiane.

Anche a Cagliari i rappresentanti degli studenti dell'associazione Unicaralis hanno aderito alla protesta con lo slogan “Vorrei un futuro in cui permettermi l'università”, frase impressa sullo striscione che è stato appeso al Magistero. Un'università che, ad oggi, è sempre più inaccessibile: tasse elevate, idonei non beneficiari e ritardi nell'erogazione delle borse di studio, caro libri e caro trasporti, affitti sempre più alti rendono la vita degli studenti un corso ad ostacoli, incrementando le rinunce agli studi. «Gli studenti che non usufruiscono delle residenze pubbliche studentesche devono pagare una media di 350/400 euro per una stanza in città, cui si sommano circa 50 euro di bollette. La maggior parte non riesce a coprire tutte le spese e si trova costretto a trovare un'occupazione, togliendo tempo allo studio e ritardando il proprio percorso universitario. Vogliamo un impegno maggiore della politica verso la nostra situazione», dichiara Matteo Pisu di Unicaralis.

RIPRODUZIONE RISERVATA