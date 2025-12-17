Caro affitti, boom di richieste d’aiuto 

Oltre mille quartesi che chiedono aiuto in Comune per pagare l’affitto. Famiglie in difficoltà, giovani, anziani, che non riescono ad arrivare a fine mese e vengono supportati dall’assessorato alle Politiche sociali. Numeri che fotografano l’emergenza abitativa in città, dove da tempo il Comune si scontra con un altro problema: la difficoltà a trovare case in locazione disponibili.

L’emergenza

Sono un migliaio le istanze presentate quest’anno per il bonus affitti, un supporto finanziato dalla Regione con 2,8 milioni. Molti di più rispetto a quattro anni fa, così come sono aumentate le risorse messe sul tavolo. Ci sono anche un centinaio di domande per contributi straordinari come supporto alle politiche abitative, in gran parte richiesti da famiglie in locazione che non riescono a versare caparra e prime mensilità dell’affitto: in questo caso le risorse sono tutte comunali, poco più di 100mila euro.

Non solo, per contrastare l’emergenza abitativa in città si punta da tempo anche sulle case private sfitte. Un progetto sperimentale partito nel 2023 che mira a supportare i quartesi - in difficoltà economiche - nella ricerca di una casa che da soli non riescono ad avere per mancanza di garanzie: 45 i quartesi supportati con 42mila euro circa, in parte in locazione fuori città. Perché se da una parte esistono tante case sfitte, dall’altra c’è la tendenza a puntare sugli affitti brevi, soprattutto nella stagione turistica.

L’assessore

«Sull’emergenza abitativa l’amministrazione comunale opera sul territorio sia grazie ai finanziamenti regionali che con fondi propri», spiega l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni. «Il problema interessa Quartu già da tempo, con ancora maggior enfasi negli ultimi anni a causa della sempre più scarsa disponibilità di case. Il mercato è infatti fortemente condizionato dalla crescita dell’extralberghiero, con una situazione che ci rivela una realtà di seconde case sfitte durante il periodo invernale ma poi utilizzate già a partire dalla primavera e ancora di più in estate per i cosiddetti affitti brevi. Un trend che ovviamente influisce sulla complessità nel reperire abitazioni da destinare alle famiglie in difficoltà», ribadisce Camboni. «Per questo abbiamo firmato un protocollo d’intesa con le associazioni degli affittuari, un accordo che ha permesso di trovare una sistemazione a diversi cittadini. Nei prossimi mesi insisteremo sul percorso tracciato e valuteremo più approfonditamente anche altre opportunità interessanti».

Il progetto

Nel frattempo proseguono i lavori Pnrr nella casa per i senza fissa dimora di via Cilea, la cosiddetta stazione di posta che accoglierà persone in condizione di fragilità sociale, economica e abitativa, dove si stanno realizzando alloggi, ambulatorio sociale e zona ricreativa: i cantieri in corso dovrebbero finire la prossima primavera.



