Caro affitti, allarme rosso nell’Isola 

Tanti pretendenti, pochissime offerte sul mercato. Il cortocircuito che sta lasciando migliaia di sardi senza un tetto sembra non essere riparabile. Chi cerca una casa in affitto oggi nell’Isola deve infatti affrontare un’odissea forse mai vista, sperando di trovare una casa in breve tempo ma di certo non a prezzi abbordabili. Il mercato è infatti dominato sempre di più dalle locazioni turistiche che sottraggono da anni migliaia di immobili un tempo destinati agli affitti a lungo termine. A tutto ciò si aggiungono le scelte obbligate di tante famiglie che non possono permettersi l’acquisto di una casa con gli attuali tassi sui mutui e ripiegano quindi su un affitto, ingrossando così la concorrenza degli aspiranti locatari.

Prezzi fuori controllo

Le vecchie leggi di mercato fanno il resto: con la scarsa disponibilità di immobili sul mercato e la richiesta spasmodica, i prezzi dei canoni in questi ultimi mesi non hanno potuto che schizzare verso record mai toccati. Basti pensare che l’ultimo report di Tecnocasa ha registrato a fine 2023 un aumento fino a oltre il 7% degli affitti rispetto a soli sei mesi prima. Ovviamente il caro affitti, per i motivi descritti poco sopra, riguarda soprattutto le località più appetibili sul piano turistico, ma gli aumenti variano anche in base alla “taglia” dell’appartamento desiderato.

Stringendo lo zoom sulle principali città, i numeri di Tecnocasa confermano i prezzi stellari che oscillano, per un semplice monolocale, da 450 euro al mese per i quartieri più popolari o periferici fino a 650 euro per quelli più centrali, spesso epicentro anche del proliferare di bed & breakfast. Nel caso si punti a un trilocale invece bisogna essere disposti a versare anche mille euro al mese se si vuole abitare tra piazza San benedetto e piazza Repubblica.

A Sassari i prezzi sono un po’ più a portata di portafogli (fino a 450 euro per un monolocale e 650 per un trilocale).

Il quadro regionale è però quello più indicativo: in soli sei mesi i prezzi di un monolocale sono saliti dal 3,1% di Oristano al 7,3% di Sassari; i bilocali hanno invece subito un incremento medio tra il +3,6% di Cagliari e il +6% di Sassari, mentre per i trilocali i rincari medi vanno dal 3,4% di Oristano a il 5,2% di Sassari.

Gli esperti

Luigi Trudu, team manager regionale di Tecnocasa, conferma la tendenza: «Spesso i proprietari preferiscono le locazioni brevi a quelle tradizionali perché sono senza dubbio più redditizie. Certo, poi bisogna mettere i conto le spese di gestione e pulizia, i tempi per dirigere il via vai dei clienti e le incognite di accogliere in casa decine di sconosciuti all’anno».

Il boom dell’affitto ha anche radici socio-economiche: «Il diffondersi dello smart working nel post Covid ha creato un mercato di clienti da tutta Italia che hanno preferito in questi anni trasferirsi per lavorare da remoto in Sardegna».

Caccia aperta

Marco Spanu, tra i responsabili dell’agenzia Solo Affitti a Cagliari rivela numeri quasi scioccanti: «Per ogni immobile disponibile ci sono circa 80 richieste. Ciò significa che alla fine 79 famiglie restano senza una casa». Il professionista ammette che da questa caccia forsennata i proprietari cercano di ottenere il massimo «tirando su i prezzi, ma anche alzando le richieste per firmare il contratto. Per le chiavi di un appartamento in affitto, non a caso, serve anticipare almeno 4 mensilità e mezzo». Per non parlare del “curriculum” dell’aspirante affittuario. «Oggi è imprescindibile avere almeno una doppia busta paga se si è lavoratori dipendenti, o una dichiarazione fiscale per gli autonomi, senza i quali ottenere un immobile in locazione è impossibile».

