Caro acqua potabile,  residenti in campagna pronti a mobilitarsi 

Costa cara l’acqua potabile per i residenti delle campagne. In dieci anni si è passati dai 33 euro per un carico di autobotte a 66 euro attuali. Lo denuncia l’Associazione Cittadini agro Algherese, con oltre 500 aderenti. Il presidente Carmelo Scanu è pronto a clamorose manifestazioni di protesta e, intanto, suggerisce agli utenti di non sborsare più di 35,20 euro, cifra che lui reputa equa. «Invito chi avesse pagato di più rispetto a questa cifra a richiedere il rimborso delle differenze, a scendere in piazza, come già fatto in passato, con bidoni per rifornirci di acqua in Municipio», dice Scanu puntando il dito contro le ultime due delibere della giunta Conoci che tendono, invece, ad arrivare a coprire il 100 per cento dei costi di servizio sostenuti dall’ente pubblico. «Io dichiaro pubblicamente di non essermi adeguato al pagamento di quanto prescritto nelle delibere perché ritenevo e ritengo le richieste per la fornitura non l’equo contributo al servizio ma un indebito arricchimento da parte dell’ente comunale, non consentito dalla legge», insiste il presidente. Scanu ricorda che già nel 2009 l’allora sindaco Marco Tedde aveva aumentato la tariffa del 600 per cento. Poi però c’era stato in dietrofront. «Con un atto di saggezza politica e amministrativa rettificò la delibera varando un nuovo provvedimento che portava la tariffa a 30 euro più Iva di legge, (33 euro in totale)», fa presente Carmelo Scanu. Dal 2009 al 2021 è stato deliberato un solo aumento di soli due euro. Ora sembra che l’intenzione sia ritoccare il listino per arrivare alla copertura integrale dei costi. Per i residenti sembra «un piano diabolico, un accanimento per utenti considerati di serie B».

RIPRODUZIONE RISERVATA