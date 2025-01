«Caro 2025 portaci decoro e turisti» 

Agenda nuova, vecchi propositi. A gennaio il tempo dei bilanci lascia spazio a quello degli obiettivi. Anche per la Giunta guidata da Massimiliano Sanna, la fine delle festività segna il momento di tornare ad affrontare questioni urgenti che da tempo occupano le agende di sindacati, associazioni di categoria e portatori di interesse. Le richieste sono chiare e puntano su interventi concreti e mirati.

I sindacati

«Quello che auspichiamo per il 2025 è che si dia vita all’accordo siglato nel gennaio 2023 perché abbiamo la necessità di mettere in piedi una rete tra associazioni, Comune e imprese per condividere una strategia di sviluppo» è l’appello di Alessandro Perdisci, segretario territoriale della Cisl. Nel documento, sottoscritto dal primo cittadino e da Cgil, Cisl e Uil, l’impegno (finora disatteso) «di attivare momenti di confronto su sanità e welfare, ambiente-energia e infrastrutture, cultura-istruzione e formazione, viabilità, rapporti e decoro urbano». Per Roberta Manca, espressione della Cgil «l’amministrazione civica deve sicuramente interrogarsi sullo spopolamento del capoluogo di provincia. Auguro di non esagerare con protagonismo e individualismo: per cambiare le cose servono coraggio e forza, bisogna rompere con la posizione di equilibrismo».

Le richieste

Più nel dettaglio si spingono le associazioni di categoria. Tra le priorità indicate da Sara Pintus, direttrice della Confcommercio, occupa la prima prima posizione la definitiva approvazione del regolamento dehor. «Servono regole chiare per capire cosa e come si può fare sia per la tutela dei professionisti, ristoratori e baristi, sia per la valorizzazione degli spazi a favore di cittadini e consumatori» osserva. In seconda istanza l’associazione sollecita il piano dei posteggi isolati e rimarca la necessità di completare al più presto i lavori nella borgata marina. «È urgente il nuovo Piano di utilizzo del litorale - va avanti Pintus - La cura del verde e la manutenzione delle strade sono altrettanto improrogabili».Sui lavori pubblici si sofferma anche Marco Franceschi, segretario generale della Confartigianato. «La qualità del manto stradale e dei marciapiedi, nonostante le numerose bitumature, è ancora preda dei tagli selvaggi per la posa e la manutenzione delle reti che non vengono ripristinati come prevedono i regolamenti. Una maggiore sorveglianza e pianificazione dei lavori contribuirebbe ad un maggiore decoro e sicurezza». Sul fronte turistico sottolinea: «Pur registrando un sempre maggior numero di presenze anche fuori stagione estiva, la città stenta ad avere una vera strategia di accoglienza». Concetto ripreso anche da Maria Grazia Fichicelli, di Cittadinanzattiva. «Non abbiamo strutture ricettive in grado di intercettare le esigenze di una fascia di pubblico più giovane, come gli ostelli» fa notare. Nella lista di desideri dell’associazione, poi, c’è una più efficace viabilità urbana. «Bisogna assolutamente migliorare i trasporti urbani e mettere i cittadini nelle condizioni di poterli utilizzare: oggi è un servizio monco».

RIPRODUZIONE RISERVATA