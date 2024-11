Carni alla brace, birra e prodotti tipici: una festa per il palato 

Piazza affollata come non mai per la serata “carni alla brace in piazza”, evento clou della rassegna “Le Notti gialle” organizzato da Coldiretti Campagna Amica Oristano. Tantissimi i partecipanti che hanno potuto riscoprire e gustare i sapori della tradizione isolana, bere birra artigianale in un’atmosfera di festa con tanta musica dal vivo con la band Mad River.

L’iniziativa, organizzata da Coldiretti e Campagna Amica in collaborazione con Confcommercio Oristano – Federcarni della provincia di Oristano, l’assessorato comunale alle Attività produttive e e la Pro Loco, è riuscita a creare una serata all’insegna dell’eccellenza enogastronomica sarda. La carne alla brace è stata la protagonista indiscussa affiancata da altri piatti tipici preparati per l’occasione con il meglio delle produzioni locali. In apertura un momento di approfondimento dedicato alle produzioni biologiche: si è parlato del ruolo del Distretto Bio di Sardegna come promotore di un’agricoltura più sostenibile e di qualità. E soprattutto della possibilità di un abbinamento tra carne biologica sarda e vino Bovale Terralba Doc, con la partecipazione di esperti della filiera delle carni e del settore vitivinicolo, oltre ai rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni locali.

Il secondo appuntamento con “Le Notti gialle” è sabato 23 in piazza Roma. ( m.g. )

