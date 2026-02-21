Carnevalinas, in migliaia alla festa 

Tra colori, musica, carri e tradizione, ieri a Guspini è andata in scena la 24ª edizione del Carnevalinas, promossa dalla Pro Loco e dall’amministrazione comunale. Cinque i gruppi a piedi e venti carri allegorici: un fiume di persone ha riempito le strade della cittadina, in una giornata capace di unire spettacolo, creatività e maestria dei cartapestai. La sfilata ha superato i confini locali grazie alla diretta su Videolina.

La parata

Tre i gruppi padroni di casa – La Trombetta, Fenix Group e Is Casermettas – che hanno sfilato accanto agli imponenti “Sos Gigantes” arrivati da Sennori, ospiti speciali di questa edizione. In piazza XX Settembre spazio alle coreografie, poi il corteo ha attraversato il centro abitato per fare ritorno in via Anna Frank per le premiazioni. Quest’anno è tornata anche la “Fiesta”, il post sfilata nel Palapip rinnovato, fino a tarda notte e con dj-set. Tra le tematiche proposte, la Divina Commedia in salsa sarda, il mondo cubano, le mamme-Calimero, ma anche le feste americane, la dipendenza dai social network, i miliardari in orbita e tante altre suggestioni contemporanee, accanto alle immancabili maschere singole. Tra i figuranti Federico Isu che parla di «un’edizione con tanto divertimento e un’importante varietà di temi, per un carnevale ricco di colori». Silvio Sibiriu, presidente di Is Casermettas, gruppo nato nel 1992, sottolinea come sia «sempre un piacere rinnovare la tradizione e coinvolgere i ragazzi in una passione straordinaria». Nicola Serpi, presidente della Pro Loco, evidenzia l’orgoglio per «questo fiume di gente» e la presenza di tanti bambini: «I cartapestai devono trasmettere la tradizione ai più giovani». A ricordare le origini del Carnevalinas è Sergio Montis, guspinese: «In origine le sfilate erano alternate tra Guspini, Arbus e Gonnosfanadiga. Nel tempo è diventata una manifestazione che racconta un territorio intero».

Dal Comune

L’assessora Francesca Tuveri parla di «una tradizione forte, grazie a mesi di lavoro per giornata da trascorrere con il sorriso». Mentre la collega di Giunta Stefania Atzei rimarca l’indotto generato: «Ferramenta per i carri, bed and breakfast pieni, un circolo virtuoso che coinvolge l’intero paese». Il sindaco Giuseppe De Fanti osserva che «oggi finisce questa edizione ma chi lavora per il Carnevale da domani programma già il prossimo». La consigliera di minoranza Simona Cogoni definisce il Carnevalinas «un appuntamento identitario fatto di tradizione, creatività e sviluppo». Infine, il consigliere Pd Filippo Usai richiama l’importanza del lavoro corale, anche sul fronte della sicurezza.

