Carnevali di Sardegna 

Oggi in tv sarà un lunga giornata di dirette con il testimone che passerà da Oristano a Tempio. Si parte alle 11 su Videolina con la Sartiglia del Gremio dei falegnami per la vestizione del componidori Giampaolo Mugheddu. Il commento è di Ambra Pintore e Giacomo Serreli. La diretta della corsa alle stella e delle pariglie sarà poi su Sardegna 1 (che segue anche la vestizione) con la cronaca in lingua sarda di Maria Barca e Ottavio Nieddu. Domani su Videolina la differita alle 21.

Dalle 15 si torna su Videolina: Lu Carrasciali Timpiesu con il processo a Re Giorgio al termine della sfilata e il rogo. Il commento è affidato a Fausto Spano accompagnato da Maria Pintore e Antonella Brianda.

