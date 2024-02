Carnevale,  vietati vetro e lattine  

Si svolge oggi il Carnevale sinnaese con la sfilata di maschere e dei carri allegorici fra le vie del paese. La partenza è prevista alle 15 da piazza Sant’Isidoro dove, dopo il corteo, sono è programma la presentazione di un video delle edizioni del Carnevale a partire dal 1992 e della commedia de “Su cranovali mottu” del maestro Bruno Orrù. Prevista anche la zeppolata organizza la Pro Loco col patrocinio del Comune. Le manifestazioni del carnevale si concluderanno il 3 marzo con la rappresentazione de “Is cerbus”, la caccia al cervo. Nell’occasione saranno presenti anche maschere di altre parti della Sardegna. Organizza l’associazione “Is cerbus”.

Intanto per oggi sono state emesse alcune ordinanze da parte della Polizia locale. Assoluto divieto durante la sfilata della vendita per asporto e la somministrazione di bevande in lattine e in bottiglie di vetro. Divieto di sosta anche sulle strade della sfilata che interesserà le vie Lombardia, Basilicata, S.Elena, Pintor, Battisti, Costituzione, IV Novembre, Della Libertà, Tevere, Flumendosa, Piave, Di Vittorio, Concas, 1° Maggio, Perra, Respighi, Puccini, Bellini, Porrino, Cilea, Verdi, Rossini, Roma, Trieste, Gorizia, Forreddu, Oriente, Mara, Roma e Funtanaziu. La sfilata si concluderà in piazza Sant’Isidoro.

La giornata carnevalesca era in programma per domenica scorsa. Il maltempo aveva consigliato il rinvio a oggi. È atteso il pubblico delle grandi occasioni, è annunciato l’arrivo di maschere da alcuni paesi vicini. (r. s.)

