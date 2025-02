Carnevale, via alle sfilate 

Maschere, carri, gruppi e tanta musica. Punta in alto quest’anno il Carnevale quartese organizzato dalla Pro loco che porterà in città sabato pomeriggio, alcune maschere tradizionali provenienti dalle diverse parti dell’Isola e carri attrezzati, non solo quartesi. Divertimento assicurato per grandi e bambini con grande festa finale, con tanto di palco allestito in piazza mercato nello stesso spazio che a luglio ospita Sciampitta, il festival internazionale del folklore.

Il percorso

La prima novità è il percorso della sfilata. Si parte alle 16,30 non da via Cecoslovacchia a Pitz’e Serra come successo gli altri anni, ma da via Beethoven nel quartiere di Santo Stefano.Continuiamo con il nostro progetto di coinvolgere via via tutti i quartieri nelle iniziative», spiega il presidente della Pro loco Stefano Lai, «passeremo in strade che in genere restano fuori come via S’Arrulloni e via Verdi e siamo molto contenti di arrivare anche lì». Il corteo delle maschere percorrerà anche via Della Musica, viale Colombo, via Bonaria, piazza Azuni, via Porcu per arrivare appunto in piazza mercato.

Carri allegorici

«In questa edizione siamo cresciuti», aggiunge Lai, «ci saranno nuovi carri in arrivo da Guamaggiore con una rivisitazione sarda di Alice nel paese delle meraviglie e il carro Netlix con i personaggi delle serie Tv. E tornerà Nurri che l’anno scorso aveva portato il Carro di Goldrake mentre quest’anno toccherà a Rombo di tuono, Gigi Riva».

Oltre a questi ci saranno l’associazione Tuvumannu, Hippy figli dei fiori, gruppo Quartu Carnival, gruppo Bholliwood, Famiglia Vianello, Dame dell’Ottocento, Alice in the Wonderland, gruppo Adrenalina Positiva, Ferrini basket, il carro dei Pirati della basilica di Sant’Elena, il carro Squid Mara game di Maracalagonis e poi le maschere tradizionali: S’Aiunu Orriadore di Scanu Montiferro, S’Urzu e sa mamulada di Seui e Su Maiomoni e Is Ingestusu di Tertenia.

Alle 18 l’arrivo in piazza mercato con lo showcase di Luca Espa e tanti altri e poi dalle 20 la super festa Follia 2000 con zeppolata per tutti. Chiunque lo vorrà potrà unirsi alla sfilata dando sfogo alla propria fantasia vestendosi nel modo più originale e divertente.

Alla fine spazio alle premiazioni per il miglior carro, il miglior gruppo, la miglior maschera e la miglior maschera baby con premi rispettivamente di 500 euro, 250 euro, voucher cena per due e buono in un negozio di giocattoli.«A votarli sarà una giuriala cui composizione è ancora da decidere», dice ancora il presidente della Pro loco.

Domani sfila la Pro Loco

Intanto il carnevale quartese comincia già domani, giovedì grasso, con la sfilata sempre della Pro loco, con scuole e associazioni: dalle 10 con partenza dal parco Matteotti, dove ci sarà la zeppolata finale. Ad accompagnare il corteo sarà il Comitato Villaggio dei pescatori di Cagliari.

