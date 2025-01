Carnevale, vertice sulla sicurezza di 4 grandi eventi 

Il carnevale si avvicina ed è arrivato il momento di organizzare i piani della sicurezza di tutte le grandi manifestazioni della provincia. Per questo il prefetto, Salvatore Angieri, ha convocato nella sede di via Beatrice d’Arborea, mercoledì 29 alle 10, un vertice per definire la cornice di security da adottare in occasione dello Sartiglia, in calendario il 2 e 4 marzo., Asl, Areus, Fondazione Oristano, Comitato Sartiglia e consulta giovani”.

Intanto ieri si è compiuto un primo importante passo che riguarda altri tre grandi eventi: “A Maimone” a Samugheo (16 febbraio), “Carrela ‘e nanti” a Santu Lussurgiu (2, 3, 4 marzo) e “Su Marrulleri” a Marrubiu (9 marzo). «Il Carnevale rappresenta un momento di aggregazione fondamentale per le nostre comunità e un’opportunità per valorizzare il patrimonio culturale e le tradizioni locali. Garantire la sicurezza di tutti i partecipanti è una priorità condivisa che richiede il massimo impegno e la collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte», ha sottolineato Salvatore Angieri nel corso della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica svolta in Prefettura. Sul tavolo l’esame delle misure tecniche previste nei piani in corso di definizione da parte degli organizzatori e illustrati dai sindaci dei tre centri. «Sebbene si tratti di manifestazioni ormai collaudate, il nostro impegno deve essere massimo», precisa il prefetto. Verranno intensificati i servizi su strada e i sindaci emetteranno ordinanze di divieto di vendita di bevande in bottiglie o confezioni di vetro, in lattine in metallo e bottiglie di plastica con tappo, di divieto di vendita di superalcolici nonché di coltelli e armi da taglio. ( m. g. )

