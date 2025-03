Carnevale, una sfilata da record 

Mai come quest’anno la scelta dei vincitori è stata difficilissima. Perché un carnevale così, organizzato dalla Pro loco con patrocinio e contributo del Comune, non si era mai visto: con una partecipazione enorme e con adulti e bambini che si sono sbizzarriti nel presentare le maschere più divertenti e originali.

I vincitori

Alla fine a portare a casa il premio più grosso di 500 euro come miglior carro è stata “La famiglia Vianello”, con Sandra e Raimondo adagiati in un grande letto a riproporre la scenetta della famosa sitcom. Tutto studiato nei minimi dettagli, con le abat-jour rappresentate da due bambini con un lume sulla testa. Il primo posto del podio per il miglior gruppo è andato invece ai Pirati della basilica di Sant’Elena, che ha visto riuniti la parrocchia, l’oratorio, gli scout, l’Azione cattolica e tutti gli altri settori. Tra i pirati c’era anche il vice parroco della basilica don Euphrem, che già era salito sul carro della Sagra dell’uva in settembre e aveva rappresentato un re Magio nel presepe vivente dello scorso Natale: arrivato da circa un anno, si è perfettamente calato nelle tradizioni quartesi. «Siamo molto contenti di aver vinto il premio», dice una delle organizzatrici del carro dei Pirati, Elena Costa, «soprattutto per i ragazzi che si sono dati tanto da fare. Da giorni allestivamo il carro nel campetto della basilica e il risultato è stato bellissimo. Non ce lo aspettavamo perché davvero c’erano carri e maschere fantastici».

Gli altri premi

Una cena per due, se la sono guadagnata per le maschere migliori due ragazzi che hanno interpretato gli Avatar, mentre le maschere baby più belle che avranno un buono in un negozio di giocattoli sono quelle di due bambini che hanno interpretato Scooby Doo e Cappuccetto rosso.

La Pro Loco

«È stata una serata bellissima», ha detto il presidente della Pro Loco, Stefano Lai, che dal palco allestito in piazza Mercato ha voluto, «ringraziare tutti per questo carnevale che cresce ogni anno di più. Siamo molto contenti che siano arrivate così tante persone». Forse la piazza così piena non si era mai vista per nessuna delle iniziative organizzate in questi anni in città. Erano in migliaia all’arrivo della sfilata in piazza Mercato e si sono poi riversati nello stand per la distribuzione delle zeppole.

Le maschere ospiti

Non erano tra le categorie destinate ai premi, ma hanno lasciato tutti a bocca aperta, le maschere tradizionali arrivate da Seui, Scano Montiferro e Tertenia. Durante il percorso della sfilata hanno acceso fuochi e messo in scena le loro danze ancestrali.