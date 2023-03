Carnevale, ultima trionfale sfilata con undici carri 

Imponente anche la macchina della sicurezza: agenti della polizia municipale, carabinieri, polizia, i varchi presidiati dagli addetti alla sicurezza per garantire il divertimento in massima sicurezza.

Una festa che non si vedeva da tempo, se non da prima del Covid. Soddisfatto il presidente Pro Loco Fabrizio Palmas: «C’è stata una grande partecipazione, una festa per grandi e bambini. Il nostro obiettivo è stato proprio questo far divertire tutti, in particolare le famiglie e far lavorare le attività. Il primo carnevale organizzato dalla nostra Pro Loco, speriamo di fare sempre di più e meglio. Ringraziamo anche tutti i carristi che hanno aderito collaborando alla riuscita dell’evento».

Una grande festa per tutti. Il gran finale del carnevale ogliastrino andato in scena ieri a Tortolì è stato un successo. Corso Umberto e viale Monsignor Virgilio chiuse al traffico si sono riempiti di maschere, colori, allegria, musica. Undici carri provenienti da tutta l’Ogliastra hanno sfilato animando la via centrale in un lungo serpentone con gruppi mascherati al seguito. Coriandoli, stelle filanti, originali maschere e tanti sorrisi.

I carri

Ad aprire il corteo il carro di casa, i Pirati, della Pro Loco Rocce Rosse, e poi Urzulei con Harry Potter, Lanusei con Il calcio e le leggende, Bari Sardo con I pagliacci, I Maia e Squid Game, Gli Arabi di Tertenia, Loceri e la Famiglia Addams, I Peaky Blinders di Cardedu, Jerzu con la nave fantasma dei Pirati, Arzana con Coco. Tantissimi i gruppi mascherati al seguito che si sono esibiti in balli scatenati e coreografie.

Sorrisi

Hanno sorriso anche i titolari delle varie attività sulla via principale. «Un’ottima ripartenza e una perfetta organizzazione, una bella partecipazione, complimenti agli organizzatori», ha detto Fabrizio Annarumma titolare del Café Noir. Tavolini pieni anche al bar Cattleya tra viale Monsignor Virgilio all’incrocio con via Tirso. «Siamo contenti è molto bello vedere tanta gente, famiglie e bambini. Iniziative come queste aiutano tanto perché si incrementa il lavoro», ha commentato il titolare Marcello Zuddas.

Indaffarati ma soddisfatti anche in corso Umberto: «Finalmente si riparte, siamo contenti anche perché dopo anni la sfilata è passata anche qui nel Corso». ha detto Massimiliano Mameli del bar ristorante il Drago Rosso. Grande festa fino a tarda sera con le premiazioni finali ai carri più spettacolari e ricchi premi.

