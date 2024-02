Carnevale, ultima sfilata dell’anno 

Dopo il successo di una settimana fa oggi a San Gavino si svolge la seconda sfilata dei carri allegorici. L’appuntamento per la manifestazione, organizzata da Pro Loco e Comune, è alle 15 nel piazzale antistante la chiesa di Santa Teresa. I carri con i gruppi mascherati al seguito percorreranno tutta via Roma per poi proseguire nella piazza Battisti, nelle vie Torino e Trieste e via Dante.

Oggi i carri presenti saranno almeno sette e a fare gli onori di casa ci saranno i cinque gruppi di San Gavino. “The music express”, compagine nata nel 2005, presenta il carro “Looking for planets” mentre “Rewind Carnival Group” presenta “SPQR” con un ritorno ai tempi dell’antica Roma. Il nuovo gruppo “Vertigo” propone il tema “Studio 54”. Un altro nuovo gruppo, “New Generation Group”, presenta il tema “La scimmia del gioco” e si sofferma sul problema della dipendenza da gioco d’azzardo. Infine il gruppo Fibra Ottica, che può contare su 550 iscritti, presenta il carro allegorico “Scotland party”, forte del secondo posto conquistato domenica e della conquista del trofeo “Su Torraponi”, premio riservato ai carri allegorici sangavinesi.

Ora si pensa già alla prossima edizione e resta da risolvere il problema delle ex casermette, locali cui vengono costruite le opere in cartapesta: saranno riqualificate e non potranno più ospitare i carri allegorici. Lo evidenzia l’assessore Nicola Ennas: «Come risorse economiche è insufficiente il contributo comunale e a tal proposito la Pro Loco ha partecipato al bando della Fondazione di Sardegna, presentando un progetto ambizioso per la valorizzazione del carnevale storico sangavinese». (g. pit.)

