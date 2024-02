Carnevale tra zeppole, sport e sfilate  

Tutto pronto per il carnevale selargino. Si parte giovedì, con il tradizionale “Carnevale dello studente”, riservato agli scolari degli istituti cittadini di ogni ordine e grado. Ritrovo alle 10 in via Venezia per il raduno delle classi, poi la sfilata in corteo – con la banda musicale in testa – verso via San Martino, via Trieste, via Parigi, viale Vienna e tappa finale nel campo sportivo comunale Porcu, dove - prima della zeppolata - saranno premiate le classi o gruppi con le maschere più rappresentative. In palio una gita studio.

«Dopo la forma ridotta dell'anno scorso ripartiamo con i grandi festeggiamenti finanziati con apposito bando. Grazie al prezioso contributo della Pro loco, delle scuole e delle associazioni sportive siamo riusciti a organizzare una serie di eventi che coinvolgeranno i più piccoli rendendoli protagonisti e creeranno un clima di festa in città», annuncia l'assessora alle Politiche culturali e Spettacolo Oriana Bernardi.

Domenica 11 si prosegue con l'appuntamento organizzato da Cada Die al teatro di Si 'e Boi, e domenica 18 spazio al “Carnevale dello sport” dalle 17: in programma gare in maschera di atletica leggera e sport vari, con premi per tutte le categorie. A seguire la “Gara delle auto spente-spinte”, manifestazione collaudata negli anni: potranno partecipare autovetture perfettamente marcianti, con equipaggi formati da un pilota e quattro atleti che provvederanno a spingere le automobili. La maschera è d’obbligo, sia per piloti e aiutanti che per le automobili. E a fine manifestazione zeppole per tutti nella sede della Pro Loco di via Bezzecca. (f. l.)

