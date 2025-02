Carnevale tra coriandoli e polemiche 

Musica, coriandoli, colori ma anche tante polemiche. Sono questi gli ingredienti che precedono la 39esima edizione del carnevale sangavinese che dal 27 febbraio al 4 marzo sarà organizzato dalla ditta Atlas, dopo il bando fatto dal Comune con una procedura telematica per un importo totale di ben 27mila e 400 euro. Una scelta, questa della giunta comunale, che ha escluso di fatto la Pro Loco locale, che ha organizzato le ultime edizioni della festa più pazza dell’anno.

Scontro politico

Molto critico è il consigliere comunale di minoranza Bebo Casu: «L’amministrazione ha perso una marea di tempo per la ricerca di un soggetto organizzatore. Il tutto per rimediare alla volontà di non collaborare con la Pro Loco: estromettere l’ente deputato alla promozione turistica determina molteplici danni. Si rinuncia ad una forza di volontari con gli strumenti utili alla gestione delle risorse e alla corretta rendicontazione. il soggetto organizzatore della manifestazione produrrà una fattura con Iva al 22 per cento, mentre la Pro Loco ha un'Iva agevolata all'11 per cento. L’amministrazione spenderà 2600 euro per il piano di sicurezza mentre la Pro Loco, che ha un accordo con un tecnico di riferimento per acquisire il piano della sicurezza, avrebbe speso 494 euro (2106 euro che non andranno al carnevale);. Troppa fretta e improvvisazione anche per la consigliera Silvia Mamusa: «Sarebbe opportuno organizzare il carnevale in tempi più distesi per dare maggiore risalto alla manifestazione e garantire il più ampio coinvolgimento possibile». La presidente della Pro Loco Antonella Caboni spiega il perché questo ente non organizzerà il carnevale: «Non per scelta o perché abbiamo rifiutato l'incarico (che non ci è mai stato proposto) ma semplicemente perché il Comune ha optato per fare una scelta differente in discontinuità rispetto agli anni passati. La Pro Loco non si è mai tirata indietro, tanto meno davanti alle sfide più impegnative: i risultati degli eventi organizzati negli ultimi anni dimostrano il nostro impegno costante e la nostra dedizione alla causa».

Il sindaco

Ma il sindaco Stefano Altea respinge le accuse di inefficienza dell’opposizione: «Nonostante le sterili e pretestuose polemiche delle forze politiche di minoranza, l'amministrazione ha dimostrato un grande impegno nella ideazione del carnevale 2025. Oltre all'aspetto economico, con uno stanziamento doppio rispetto al passato, gli uffici hanno partecipato ad un bando regionale e lavorato all'affidamento del servizio di gestione del carnevale. L'affidamento da parte dell'ufficio Cultura di un operatore sangavinese di indiscusso valore viene da noi accolto con grande favore e fiducia per un'edizione di qualità e, si spera, di successo».L’evento più importante del carnevale sarà la grande sfilata dei carri allegorici del 2 marzo mentre giovedì 27 ci sarà la sfilata dei bambini per le vie del paese.

