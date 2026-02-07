Carnevale, tornano i carri allegorici 

Un’onda colorata con oltre millecinquecento studenti, la corsa in maschera per gli sportivi, e i carri allegorici che dopo vent’anni circa ritornano ad animare il centro di Selargius per Carnevale. Due giorni di feste in maschera, il 12 e il 21 febbraio, sempre sotto la gestione della Pro Loco e del Comune.

«Un’edizione che oltre a regalare un clima di festa a tutta la città, ci consentirà di fare un tuffo nel passato con il grande ritorno dei carri allegorici», annunciano l’assessora alla Cultura Sara Pilia e lo storico presidente della Pro Loco Gianni Frau.

Il programma

Si parte giovedì 12 febbraio, alle 9, con il Carnevale dello studente: protagonisti gli alunni di ogni ordine e grado delle scuole cittadine. Le classi, ovviamente vestite in maschera, sfileranno per le vie della città portando in strada colori e il clima di festa, dando mostra della loro fantasia con i temi preparati durante il percorso scolastico.

«Saranno oltre 1.500», dice il presidente della Pro Loco, «una sfilata che negli anni è cresciuta molto e che conferma l’interesse dei ragazzi ma anche degli insegnanti, tutti impegnati da settimane nello studio delle maschere a tema da indossare per la sfilata».

Il corteo, preceduto da un carro allegorico con musica e figuranti in maschera, attraverserà diverse strade cittadine: partenza da via Venezia, per poi proseguire in via San Martino, Trieste, Parigi e tappa finale al campo sportivo “Generale Porcu”. Qui è prevista una sfilata-concorso: le classi e i gruppi più rappresentativi saranno premiati - con una gita studio in una località a loro scelta in Sardegna - prima della zeppolata finale che chiuderà la mattinata.

Sabato 21 febbraio si replica, con una giornata interamente dedicata al Carnevale per tutte le età. Primo appuntamento alle 15, con raduno del partecipanti nei parcheggi del campo sportivo di via della Resistenza dove si formerà il corteo pronto a sfilare lungo le vie Parigi, Allende, Antonio Segni, Pietro Nenni, San Martino.

Gli atleti

Alle 17 spazio al “Carnevale dello sport”: realizzato con il coinvolgimento della Libertas, con la tradizionale corsa in maschera e altre iniziative sportive non competitive, aperte a tutti. Il raduno degli atleti è previsto in via San Martino (davanti al Monumento ai Caduti), con gare in maschera di atletica leggera: protagonisti gli atleti suddivisi per categoria e sport vari, con tanto di premi finali per tutte le categorie. Le gare si svolgeranno lungo le vie San Martino, Salvemini, Milazzo, Trieste. Alle 19.30 premiazione, pentolaccia e zeppolata per i presenti.

Un format rivisitato rispetto alle edizioni del passato, con la grande novità dei carri allegorici in arrivo da alcuni Comuni vicini. «Sarà un Carnevale partecipato», sottolinea l’assessora Pilia, «con le scuole di ogni ordine e grado e le associazioni sportive in prima linea, e una serie di eventi capaci di coinvolgere l’intera comunità».

