Carnevale, tornano festa e zeppolata 

I festeggiamenti per il carnevale selargino quest’anno ci saranno. Dopo le polemiche di un anno fa, con nessun finanziamento comunale, stavolta la Giunta stanzia le risorse per organizzare sfilate in maschera e zeppolata finale: un fondo unico di 7mila euro da spartire fra le associazioni che parteciperanno al bando in scadenza oggi. L’obiettivo - come viene sottolineato nella delibera proposta dall’assessora alle Politiche culturali Oriana Bernardi è «animare la città facendosi promotrice di iniziative ispirate al carnevale che siano finalizzate a creare un’atmosfera di festa attraverso varie attività orientate al coinvolgimento dell'intero contesto urbano. In stretta collaborazione con le associazioni e gli organismi presenti sul territorio, ai quali si riconosce l’importante ruolo dell’associazionismo e del volontariato nella realizzazione di intenti condivisi sul versante sociale, culturale e della promozione locale».

