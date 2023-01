Carnevale, torna la sfilata dei carri 

Il corteo, dovrebbe partire come sempre da Pitz’e Serra, nello spiazzo di via Germania dove ci sarà il raduno di maschere a piedi, gruppi e carri allegorici. Anche questa volta ci sarà la corsa per allestire il carro più bello e suggestivo. Da qui poi partirà la sfilata che si snoderà per le vie del centro fino ad arrivare nella piazza davanti al Comune dove ci sarà la festa con musica e zeppole per tutti. I dettagli saranno comunque definiti nei prossimi giorni. Certo è che questo vuole essere il grande ritorno del carnevale dopo gli anni di restrizioni dovute al Covid che avevano fatto saltare la sfilata nel 2020, nel 2021 e nel 2022. Così adesso si cerca di ricominciare alla grande coinvolgendo anche i gruppi tradizionali di alti paesi come Is Cerbus di Sinnai che avevano partecipato anche nelle passate edizioni.

«Noi siamo pronti» ha detto il presidente della Pro Loco Stefano Lai, «speriamo di riuscire a realizzare una sfilata in grande stile come si faceva un tempo. Abbiamo già sentito le scuole e contattato le maschere tradizionali anche di altri Comuni».

Dopo tre anni di silenzio a causa delle restrizioni anti Covid il Carnevale quartese si prepara a invadere di nuovo le strade cittadine. La Pro Loco è pronta a organizzare la grande sfilata – il giorno sarà deciso oggi - per le vie del centro che coinvolgerà grandi e bambini. Il programma è già più o meno definito, adesso si attende il via libera del Comune.

Tutto pronto

Il rilancio

Era stata proprio la Pro loco a rilanciare la sfilata di Carnevale dopo anni di silenzio. E proprio l’associazione turistica ha rispolverato, grazie a una serie di studi ricercando negli antichi documenti, quale fosse la più antica maschera quartese. Perché anche Quartu aveva la sua maschera tradizionale. La descrizione è presto detta: era un fantoccio con gli occhi di bottoni, il naso di carota e sa berritta in testa. La pancia era una botte che veniva continuamente alimentata con binu nieddu dall’imbuto che aveva in bocca. Si chiamava “Crannovali” e ha sfilato per la prima volta in città a marzo del 2019.

La riscoperta

Il fantoccio che ha origini lontanissime, risalenti addirittura al 1700 è stato ricostruito in ogni minimo particolare. «Le ricerche per risalire a questa tradizione che era andata persa, si sono basate soprattutto sui racconti degli anziani» dice Lai, «l’intento è stato proprio quello di capire se c’era una maschera tipica quartese che caratterizzasse e rendesse riconoscibile il Carnevale della città così come ad esempio accade a Guspini dove ci sono le maschere sui trampoli. E così è venuto fuori che esisteva Crannovali». La cosa particolare è che era vestito con il costume quartese con sa berrita, il gilet e i crassasa. Veniva sempre portato in sfilata su un carro trainato da cavalli , poi non si sa perché la tradizione si è persa.

Il ritorno del Carnevale si aggiunge alle iniziative organizzate dalla Pro Loco che da luglio scorso ha un nuovo presidente: Stefano Lai che ha preso il posto di Efisio Protto diventato presidente onorario. Dal ritorno della sfilata dei Re Magi a cavallo, alle iniziative di Natale, alla prima sagra del maialetto dei giorni scorsi.

