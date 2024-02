Aspettando la grande festa di Marrubiu, domenica (“Su Marrulleri” sarà trasmesso in diretta su Videolina), in tutta la Sardegna è tempo di bilanci per le grandi manifestazioni carnevalesche. A Oristano almeno settantamila persone, domenica e martedì, hanno assistito alla Sartiglia, con la corsa dei Contadini e dei Falegnami. A Bosa organizzatori soddisfatti per Carrasegare ‘Osincu: «Tra le migliaia di persone anche turisti stranieri».

