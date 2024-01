Carnevale sul lungomare con maschere e musica 

Via al carnevale con maschere, mangiafuoco e intrattenimento all’aperto. A Portoscuso è il Centro commerciale naturale, operativo da qualche mese con circa 60 attività iscritte, dare il via al periodo più pazzo dell’anno.

L’appuntamento è per sabato, a partire dalle 17.30, nel lungomare Colombo: prima lo spettacolo con Mangiafuoco di Gionata Loi, poi la musica con il dj set di Angelo Atzori e le ballerine. In contemporanea, nell’area del Lungomare, sarà operativa l’area Food and Drink. L’idea è riempire il Lungomare di maschere, adulti e bambini, per dare ufficialmente il via al carnevale, all’insegna della musica e del divertimento.

Ancora una volta sarà il Centro commerciale naturale ad organizzare un appuntamento in piazza, l’associazione che raggruppa buona parte delle attività commerciali e turistiche. «Il nostro obiettivo - dice il presidente Alessandro Zara - è promuovere Portoscuso, organizzare eventi e appuntamenti che possano contribuire a valorizzare il nostro paese. Ringraziamo tutti i soci che hanno deciso di aderire, il Comune che ci dà il patrocinio e tutte le persone che collaborano alla riuscita». Sabato, dalle 17,30, è il momento della festa in mascara.

