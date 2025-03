Carnevale, su Baballotti contro l’eolico 

È tutto pronto per la 39edizione del carnevale sangavinese. Oggi dalle 16 in via Roma ci sarà la grande sfilata dei carri allegorici con almeno seimila maschere al seguito. Quest’anno gli organizzatori hanno dedicato l’evento alla devastazione della Sardegna da parte degli speculatori delle rinnovabili. Il pupazzo “Su Baballotti”, simbolo del carnevale sangavinese, rappresenta un’opera in cartapesta a forma di pala-mostro che sta divorando la Sardegna.

Nuovo il percorso della sfilata. Via Roma diventerà il cuore pulsante della manifestazione, trasformandosi in una vera e propria pista da ballo di oltre 700 metri transennato, dove il pubblico potrà ammirare le esibizioni in totale sicurezza. Il gran finale nell’area artigianale Pip con la festa della birra. La serata proseguirà con uno spettacolare dj set che fino a notte fonda vedrà alternarsi in consolle dj Nicola Frongia, dj Diva, dj Roxy e dj Paul Cart. (g.pit.)

