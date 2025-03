Carnevale storico, un inizio col botto 

Il Carnevale storico di Samassi ha ufficialmente preso il via giovedì: un fiume festante di bambini, accompagnati dai propri genitori e parenti, hanno partecipato all’evento che quest’anno festeggia la sua 71ª edizione. Dalle 16 le vie delle paese si sono trasformate in un grande palcoscenico a cielo aperto con musica, intrattenimenti e per finire una gustosa zeppolata e bibite per tutti. Protagonista la maschera di Arlecchino come ha voluto il comitato organizzatore, in collaborazione col Comune e la Pro Loco. L’evento è stato arricchito da radio Samassi e dell’associazione Badrunfa, seguita dall’Iknos Party.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 4 marzo con la tradizionale sfilata di tantissimi gruppi mascherati e di carri allegorici. Molti arrivano dai paesi vicini, quattro sono quelli locali, il tema prevalente ancora una volta satira e libertà, la novità è la problematica sull’eolico.

Il gran finale sarà affidato a Roberto Fenu, dj e producer, che farà ballare tutti, a seguire spazio alla magia del Psicomagick Fireshow di Gionata Feuer Frei. Chiusura con la degustazione del tradizionale panino col vitellone. ( s. r. )

