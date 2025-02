Carnevale: stanziati 30mila euro 

Cresce l’attesa per la 39esima edizione del carnevale sangavinese. La giunta comunale ha appena stanziato 30mila euro. «L’amministrazione – afferma il sindaco Stefano Altea - dopo un lungo lavoro di analisi e confronti con gli attori pubblici e privati coinvolti, ha dato gli indirizzi per la il carnevale storico sangavinese, che si arricchirà di eventi coinvolgenti grazie alla collaborazione tra istituzioni, carristi, gruppi in maschera, associazioni, attività economiche locali e tutta la cittadinanza»

Le cifre investite vogliono essere indice dell’interesse verso questa manifestazione che attira visitatori da tutta la Sardegna: «Il contributo economico stanziato di 30mila euro è il doppio rispetto agli ultimi anni. È stato dato mandato agli uffici per la partecipazione al bando regionale sui grandi eventi che ci permetterà di incamerare ulteriori risorse da destinare alla crescita del nostro carnevale. Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, gli uffici hanno proceduto a contattare un tecnico esperto per la redazione del piano di sicurezza e sanitario. Saranno previsti premi per il miglior carro, la miglior maschera singola (in onore di Kiki Pilloni deceduto di recente) e il miglior gruppo a piedi, con riconoscimenti e rimborsi per i carri e gruppi più rappresentativi. Invitiamo tutte le associazioni culturali, sportive e di volontariato, insieme a famiglie e bambini, a partecipare attivamente, rendendo il nostro carnevale un evento inclusivo e rappresentativo della nostra comunità».

Intanto il Comune rimarca che ci sarà una collaborazione con le attività commerciali e di ristorazione per creare offerte speciali legate al carnevale.

