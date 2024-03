Carnevale slavo, stop alla festa tra le polemiche 

Doveva essere un giorno di festa, un appuntamento all’insegna dell’allegria dedicato alla scoperta delle tradizione dell’Europa dell’est: la Maslenitsa, il carnevale slavo che si festeggia in Russia, ma anche in Ucraina e in Bielorussia, si è trasformato invece in un incidente diplomatico. Dopo la richiesta di chiarimenti al Comune arrivata da prefettura, Digos e addirittura dal consolato ucraino, l’appuntamento che si sarebbe dovuto tenere domenica in piazza Liori, organizzato dalla Lada, associazione culturale italo-russa, è stato cancellato.

Festa cancellata

il Comune, inoltre, tramite il proprio legale, ha diffidato gli organizzatori della Maslenitsa a non utilizzare il logo dell’amministrazione. Inoltre, per chiudere la faccenda, l’assessore allo Spettacolo, Giovanni Montis, ha dovuto incontrare la comunità locale ucraina per spiegare l’accaduto.

Cibo tipico, musiche, danze e giochi: la festa pagana che si svolge nella settimana che precede il digiuno della Quaresima ortodossa, alla fine ha creato non poco imbarazzo all’amministrazione comunale capoterrese, e qualche perplessità negli organizzatori, che oggi dovrebbe incontrare l’assessore Montis per un chiarimento.

Il sindaco, Beniamino Garau, ricostruisce l’accaduto: «Ci siamo resi conto, durante l’ultima riunione di Giunta, che a organizzare questo appuntamento era un’associazione culturale russa, ecco perché abbiamo voluto fare chiarezza. Va precisato, inoltre, che i nostri uffici non avevano ancora rilasciato alcuna autorizzazione agli organizzatori, mancava un progetto di sicurezza, non era stato precisato il numero dei partecipanti e non era stata rilasciata alcuna autorizzazione di suolo pubblico: ecco perché il nostro ufficio legale ha diffidato la Lada a utilizzare il logo del Comune». Per Montis, contattato dall’associazione italo-russa per poter dare vita alla Maslenitsa, si è trattato di una leggerezza: «Quando ci è arrivata la richiesta non conoscevamo questa associazione, ma poi sono saltati fuori alcuni video di uno degli organizzatori che faceva gli auguri a Putin e inneggiava contro la Nato: ci siamo resi conto che non era opportuno ospitare questa manifestazione».

La minoranza

Dalla minoranza, l’ex sindaco Francesco Dessì stigmatizza l’accaduto: «Mi chiedo come si possa agire in maniera così superficiale, non è accettabile che chi amministra un Comune come il nostro incappi in queste figuracce. Prima di avallare qualsiasi manifestazione sul territorio è necessario sapere chi bussa alla porta del Municipio».

Dall’associazione Lada, attendono chiarimenti dal Comune. «Non sappiamo per quale motivo l’evento sia stato cancellato - spiega la responsabile, Olga Belyakova - la nostra è un’associazione culturale e non ha nulla a che fare con la politica, ne fanno parte russi, ucraini estoni e moldavi, l’unico nostro obiettivo è promuovere e far conoscere a tutti le tradizioni dell’Europa dell’est. Ci auguriamo che tutto venga chiarito e la Maslenitsa si tenga regolarmente».

RIPRODUZIONE RISERVATA