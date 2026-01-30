Carnevale, sì al programma con sfilate e caccia a Is Cerbus 

La Giunta comunale di Sinnai ha approvato la proposta del progetto “Su Cranovali Sinniesu 2026”, predisposta dagli uffici municipali. Si inizierà il 12 febbraio con la sfilata delle scolaresche di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Si continuerà il 21 febbraio con le pariglie e la pentolaccia. Per il 22 febbraio è invece in calendario la sfilata di carri allegorici, dei gruppi mascherati e singole per le vie del paese. Prevista anche la premiazione delle migliori maschere

La giornata clou del carnevale sinnaese sarà quella del primo marzo con la rappresentazione della parodia de Is Cerbus (la caccia al cervo). Nelle strade verrà ripetuta la rappresentazione di una vera e propria caccia grossa, con i battitori (cannaxius) e i “cani” che setacceranno le vie del paese alla ricerca dei cerbus, con il compito di snidarli e spingerli verso i cacciatori per essere successivamente abbattuti. Prevista per l’occasione anche la partecipazione di due maschere ospiti e de Is cerbixeddus. Un evento che affonda le radici nel tempo e che ha sempre suscitato grande attenzione anche fra gli studiosi.

Per l’organizzazione del Carnevale, la Giunta comunale ha programmato una spesa complessiva di trentamila euro: quindicimila saranno chiesti alla Regione attraverso un bando pubblico, gli altri quindicimila euro li metterà a disposizione il Comune. La somma è stata già inserita nel Bilancio del Municipio.

