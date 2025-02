Carnevale, sfilata in grande stile  

C’è fermento nei retropalchi di Assemini dove ci si sta preparando per la sfilata di carnevale prevista per sabato primo marzo. Il Comune fa la sua parte («L’intendimento dell’amministrazione – dichiara l’assessora alla Cultura Jessica Mostallino – è di rendere questa festa sempre più grande e caratteristica») ma da solo potrebbe poco o nulla senza la passione e l’impegno dei gruppi locali. Sfileranno sette carri allegorici: i locali “Inside out alla sarda” dell’oratorio del Carmine, “La Tortuga: filiale di Santa Gilla” de “I fenicotteri”, “Sanremo” dei “Carristi bugiardi”, “Super Mario world” de “Su cramu people” e infine il gruppo “La Banda Bassotti”. «Stiamo allestendo – annuncia Federica Fara – il carro “Come in una favola”, tema Disney». Carri ospiti: “C’era una volta Pinocchio” da Capoterra e “Coco” da Decimomannu.

L’unico gruppo a piedi locale sarà quello degli eccentrici “Boomerang”: «Quest’anno – raccontano Daniele Palmas e Giacomo Cogoni – il nostro tema è “i falsi d’autore”. Ci stiamo lavorando da ottobre». Ospiti da Uta “Le Zumbapi”. Infine, le uniche maschere singole in gara sono quelle di Corrado e Noemi Melis, dal titolo “Il pranzo è servito”.

La sfilata si snoderà per le vie Cagliari e Sardegna e ad attendere i gruppi in piazza Sant’Andrea ci sarà la consueta zeppolata, la consegna dei premi per ogni categoria e tanto divertimento con un dj set.

Le origini

L’antico carnevale asseminese segnava per gli agricoltori il momento di scoprire, con dei riti ancestrali, se l’annata sarebbe stata propizia o incline alla carestia: «Il carnevale – racconta Luigi Scalas, asseminese appassionato di tradizioni popolari – a Decimomannu iniziava il 17 gennaio per Sant’Antonio Abate, a Elmas il 20 per San Sebastiano mentre ad Assemini il 2 febbraio per “Sa Candebera”, una festa dal rituale misto tra cristianesimo e paganesimo: si portava in una piccola processione la statua della Madonna che veniva chiamata (soltanto in quella occasione) “Maria Candeba” perché portava in mano una candela. Se questa rimaneva accesa anche al rientro in chiesa, si presagiva un buon raccolto. E con la stessa candela il sacerdote accendeva su fogadoni ». In quell’occasione il carnevale prendeva il via e i bambini ricevevano il permesso di bussare alle porte del paese per chiedere “zippuedas bulli bulli”.

L’innovazione

Dagli anni ‘60 anche Assemini ha iniziato a metter da parte la tradizione lasciando spazio alla moderna sfilata carnevalesca con tanto di carri allegorici. Nei ricordi degli asseminesi c’è soprattutto il diavolo gigante di cartapesta ideato da Luciano Mostallino, patron dell’hotel Grillo, che divertì tutti per via di un guasto meccanico al braccio. Dopo una pausa di 13 anni, il carnevale asseminese ha ripreso tutto il suo splendore con l’edizione del 2019 mantenendolo dopo la parentesi del Covid.

RIPRODUZIONE RISERVATA