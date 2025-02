Carnevale, sfilata di successo 

Molti dei ragazzi che hanno organizzato il Carnevale a Villagrande, all’ultima edizione, non erano neppure nati. Era il 2004. I numeri di domenica scorsa hanno dato ragione a chi, con tenacia e determinazione, ha voluto restituire al paese vitalità ed energia in occasione della festa più colorata dell’anno.

Al “Comitato giovanile Strisaili”, che ha curato ogni aspetto della sfilata con tanto di allestimento del carro ispirato alla Sardegna nuragica, sono arrivati i complimenti di amministratori, associazioni e gruppi ospiti. La partecipazione è stata collettiva, in un clima di coesione tra le varie realtà associative e istituzionali.

La classifica finale dei carri, stilata in base al verdetto di una giuria, ha premiato Lanusei, con Arzana al secondo posto, Cardedu al terzo e Tortolì al quarto. Della giuria facevano parte il parroco, don Giuliano Pilia, ritenuto sempre attento alle dinamiche sociali della comunità, e un rappresentante per Comune, Pro Loco, Polisportiva e Comitato. La cui attività, hanno garantito i componenti del gruppo, che annovera forze tra i 12 e i 30 anni, non si fermerà all’organizzazione del Carnevale, ma proporrà nel prossimo futuro iniziative popolari all’insegna del divertimento e della cultura in genere.