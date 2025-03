Carnevale, sfilano le polemiche 

«Niente carri, niente maschere, estromesse Pro Loco e associazioni storiche, i pochi soldi in bilancio sono stati spesi per finanziare un gruppo forestiero che ha animato uno spettacolo organizzato dalla Giunta»: è l’attacco della minoranza all’amministrazione di Sardara, nero su bianco in un’interrogazione per conoscere come mai «a differenza del passato» non sia stata «proposta la tradizionale sfilata dei carri allegorici. Perfino le frittelle ordinate e pagate sono rimaste in negozio».

L’edizione 2025 della festa più pazza dell’anno, nella cittadina termale, al posto di coriandoli e stelle filanti lungo le strade e le piazze, si è lasciata dietro una scia di polemiche. Il capogruppo di opposizione, Ercole Melis, bolla l’amministrazione come «incapace a trovare un punto d’incontro con Pro Loco e associazioni locali, protagoniste da diversi anni del ritorno del carnevale. Assenti i carri allegorici e i gruppi mascherati, promotrice dell’iniziativa che ha visto la partecipazione degli alunni è stata la volontà e la determinazione dei volontari che hanno coinvolto con il loro entusiasmo il paese». Nello specifico il merito va alla Pro Loco, all’associazione Is Carrettones, giovani impegnati ad organizzare la tradizionale sfilata, all’istituto comprensivo Eleonora D’Arborea.

I soldi

Dito puntato anche contro la somma stanziata per l’iniziativa: 4.500 euro di bilancio, distribuiti come coriandoli. «All’unica sfilata prettamente scolastica – incalza Melis – sono stati assegnati 1.000 euro. Il resto è stato speso per l’iniziativa organizzata in casa, dall’assessorato alla Cultura: un pomeriggio per bambini in piazza Sant’Antonio, animato da un operatore arrivato dal Nord Sardegna. Perché non coinvolgere i nostri volontari?»

Il Comune

Il sindaco, Giorgio Zucca, promette scintille in Consiglio: «L’interrogazione è scritta da chi non conosce la realtà dei fatti e si fonda sulle chiacchiere, non quelle di carnevale, distribuite grazie a uno sponsor nostro concittadino, ma il mormorio di un gruppo ristretto. In Aula porterò gli atti che dimostrano che subito dopo Natale abbiamo coinvolto la Pro Loco. È stato un continuo tergiversare fra “occorre aspettare” e “conoscere bene i patti”. Alla fine ci abbiamo pensato noi. Doveroso accontentare i bambini che aspettano la sfilata in maschera». Per il primo cittadino «è stata l’unica alternativa possibile per non spegnere musica e divertimento. La partenza a dicembre perché si sa che la preparazione dei carri e dei costumi impegna mesi di attività con la partecipazione di tante persone, il coinvolgimento dei giovani e meno giovani con le loro famiglie». Per finire: «Nessuno sperpero. È vero, alcuni vassoi di frittelle sono mancate per un’incomprensione fra gli interessati al ritiro in pasticceria: l’indomani abbiamo provveduto a portarle a scuola. Dov’è lo scandalo?»

