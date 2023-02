Carnevale, sfilano le polemiche 

Dopo lo stop al Carnevale selargino - organizzato come succede da trent’anni da Comune e Pro Loco - si innesca la polemica politica in città. «Un grigiore culturale mai visto prima», il commento dai banchi della minoranza, mentre il Comune assicura una soluzione tampone, probabilmente appoggiandosi ad un Comune vicino.

La decisione

Il no alla trentunesima edizione del Carnevale selargino è stato annunciato dalla stessa Pro Loco, cancellata all’ultimo per mancanza di fondi nelle casse comunali. «Una decisione sofferta perché ormai avevamo il programma pronto», le parole del presidente storico della Pro Loco di Selargius Gianni Frau, «ma il Comune dice di non avere risorse, e l’associazione non può organizzare tutto da sola. A questo punto preferiamo non fare niente, almeno per quest’anno».

Anche la minoranza va all’attacco. «Trovo inconcepibile che non si riservi la dovuta attenzione alle attività culturali e ricreative che hanno sempre caratterizzato la nostra cittadina», le parole del leader dell’opposizione Franco Camba. «Chiederò al sindaco e alla Giunta di rendere conto al Consiglio comunale di questi primi sette mesi di amministrazione, contraddistinti da grigiore culturale», dice, «e dalla mancata realizzazione di quanto promesso in campagna elettorale. Dovranno spiegare», aggiunge Camba, «perché i problemi di bilancio li abbia solo il Comune di Selargius, che sembra essere diventato il più disastrato dell’area metropolitana». Il capogruppo di Selargius cambia Mario Tuveri rincara la dose: «Questa città ormai è diventata un mortorio», dice, «posso capire che le risorse sono poche, ma il punto è che il Comune avrebbe comunque potuto trovare una soluzione per regalare come ogni anno ai cittadini, in primis ai bambini, un momento di svago. A maggior ragione dopo questi ultimi anni difficili caratterizzati dal Covid. E parlo di soluzioni a costo zero», spiega l’esponente della minoranza, «per esempio si sarebbero potute coinvolgere le scuole, e gli stessi genitori, sono certo che con il contributo di tutti - ciascuno in base alle proprie possibilità - si sarebbe potuta fare una piccola sfilata e magari anche la zeppolata».

La difesa