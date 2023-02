Carnevale, sfilano  anche i bambini di Domus de Luna 

Ci sarà anche il carnevale di Domus de Luna nel programma ricco di iniziative di questo mese di febbraio. L’appuntamento è per giovedì alle 10 con una sfilata rivolta a tutti i giovani della città. Il corteo partirà da piazza Sacro Cuore e da qui percorrerà le vie Negri, Settembrini, Beccaria,Tommaseo, Manara, Mameli, Pola, piazza Dessi, Porcu e piazza Matteotti.

L’iniziativa

L’iniziativa che si chiama “Is Tialus de domus de luna” è organizzata assieme alla Cooperativa ExMe ed Affini e Cooperativa Casa delle Stelle con il contributo dell'assessorato alle Politiche Sociali del Comune. Inserita nei progetti di coesione sociale nasce con lo scopo di ricreare un Carnevale dedicato ai minori del territorio con il coinvolgimento delle scuole, le case famiglia e le comunità quartesi attraverso una marcia di tamburisti vestiti da diavoli che animeranno le vie della città.

Il percorso

La sfilata passerà anche in via Beccaria dove si trova il Non Negozio del Progetto Ti Abbraccio della Fondazione Domus De Luna, oggetto di una rigenerazione dello spazio grazie al sostegno del Comune, per avviare un servizio di distribuzione dell’abbigliamento alle persone in difficoltà. La sfilata si concluderà al parco Matteotti dove è prevista la grande festa, proprio lì dove Domus de Luna aveva realizzato lo scorso autunno una serie di appuntamenti per far rinascere l’oasi cittadina.