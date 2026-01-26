VaiOnline
Assemini.
27 gennaio 2026

Carnevale, sfida tra i carri per la grande sfilata 

Il Comune esamina le domande, stanziati 30mila euro per premi e rimborsi 

Il Comune di Assemini entra nel vivo dell’organizzazione dell’ottava edizione del “Carnevale asseminese”. Con la pubblicazione dell’avviso ufficiale per la manifestazione di interesse, l’amministrazione guidata dal sindaco Mario Puddu ha tracciato il percorso per la sfilata che animerà la cittadina sabato 14 febbraio. Non più sfilata di domenica, insomma: «La data è stata concordata a seguito di un confronto costruttivo con i partecipanti dell’edizione precedente», ha spiegato l’assessora alla Cultura Jessica Mostallino.

Rimborsi e premi

L’investimento complessivo di 30mila euro (sei in meno rispetto allo scorso anno), prelevati dal capitolo dedicato al settore turismo, copriranno premi, rimborsi spese e supporto tecnico: «Vista l’impossibilità di gestire il coordinamento con il solo personale interno, l’ufficio Cultura si avvarrà di un’associazione esterna abilitata all’organizzazione di manifestazioni», la sottolineato Mostallino. Per garantire un corteo equilibrato, l’amministrazione ha fissato dei tetti massimi per i partecipanti. Potranno accedere ai rimborsi i carri allegorici (massimo 4 locali e 2 ospiti), i gruppi a piedi mascherati (massimo 4 locali e 2 ospiti) nonché le maschere singole con uno spazio aperto sia a residenti che non. Previsti rimborsi per i figuranti: fino a 2.500 euro per i carri locali, mille per i carri ospiti e i gruppi locali, 500 per i gruppi ospiti e 150 per le maschere singole.

Requisiti e scadenze

Le proposte sono state presentate da società, associazioni, cooperative o privati cittadini. Le domande, che potevano essere inviate fino a ieri, verranno esaminate a partire da oggi stesso: «Ogni proposta», ha spiegato l’assessora, «contiene una descrizione dettagliata del tema e l’impegno formale ad assumere tutte le responsabilità in materia di sicurezza e ordine pubblico. Ci siamo riservati di escludere messaggi offensivi o contrari all’immagine del Comune, garantendo così un evento consono ai valori della comunità».Tra i requisiti richiesti c’è inoltre un organico minimo: almeno 50 figuranti per i carri e 25 per i gruppi a piedi.

L’appuntamento

Il percorso e gli orari sono ancora in fase di definizione, ma una delibera di Giunta conferma che la serata culminerà con la nomina dei vincitori e la tradizionale “zeppolata” finale.Una giuria di esperti assegnerà premi in denaro ai primi tre classificati di ogni categoria, valutando parametri come la satira, l’originalità del tema, la coreografia e la manifattura di maschere e costumi: «Per i carri allegorici il podio prevede premi da 625 euro per il primo posto, 437 euro per il secondo e 312 euro per il terzo. Per i gruppi a piedi i premi variano dai 187 ai 437 euro, mentre la miglior maschera singola riceverà 125 euro».

