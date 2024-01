Carnevale, pronto il calendario 

Si delinea il programma del Carnevale quartese, che anche quest’anno sarà organizzato dalla Pro loco.

E questa volta le cose si fanno in grande. Non ci sarà soltanto la sfilata del giorno della Pentolaccia ma si festeggerà anche nel giorno di giovedì grasso, l’8 febbraio, con un corteo che coinvolgerà le associazioni e le scuole.

Si comincerà alle 9,30 con partenza dal parco Matteotti e da qui per le vie Porcu, Regina Margherita, Dante e Cagliari per poi tornare al parco Matteotti dove ci sarà la grande festa per tutti i partecipanti.

Sabato 17 invece sarà il giorno della grande sfilata del pomeriggio con i carri, le maschere e i gruppi in maschera tradizionali, con itinerario da definire ma che dovrebbe ricalcare quello degli anni scorsi con partenza da via Cecoslovacchia e da qui per le strade del centro fino al ritrovo anche in questo caso al parco Matteotti per la mega zeppolata, la musica dei dj e la premiazione. Saranno infatti proclamati i vincitori per la miglior maschera singola, il miglior carro e il miglior gruppo in maschera con un minimo di venti partecipanti. Ci saranno gli Scruzzonis di Siurgus Donigala e il gruppo Janas Amaymonaus di Ilbono. Chi volesse partecipare può contattare la Pro loco.

