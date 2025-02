Carnevale, prima sfilata nelle vie del centro Oggi si parte alle 17 da piazza Garibaldi  

Oggi è in programma la sfilata di Giovedì Grasso, la prima del Carnevale cagliaritano. Raduno alle 17 in piazza Garibaldi e partenza mezz'ora dopo. Di seguito il percorso: via Garibaldi, piazza Costituzione, via Manno, piazza Yenne, Corso Vittorio Emanuele II, via Sassari, via Mameli, via Angioy e conclusione ancora nel Corso. «Per l'occasione», riferisce Omar Lecca, portavoce de Sa Ratantira, «i nostri suonatori saranno vestiti da pagliacci, come da tradizione, mentre gli altri gruppi sfileranno a tema libero scatenando tutta la loro inventiva». Lo slogan? Càmbara, càmbara, càmbara e maccioni… pisciurrè, sparedda e mumungioni!

