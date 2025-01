Carnevale, polemica sul caro-costumi 

A Guspini scoppia la polemica per i costi di realizzazione dei costumi di Carnevale: se prima del Covid il costo medio di un vestito si aggirava sui 50 euro e lo scorso anno era salito a circa 70, quest’anno ha superato gli 80, generando malumori e dibattiti.La discussione è esplosa su una pagina Facebook cittadina, dove un utente anonimo ha criticato apertamente gli aumenti: “Ringraziamo chi sta distruggendo il Carnevale con questi prezzi”, un riferimento diretto alle sarte. Si discute sul costo di un vestito, usato appena quattro o cinque volte: “Dopo questo aumento di prezzi rischiamo di vedere un Carnevale senza identità, in cui non si capisce nemmeno a quale carro appartengano i partecipanti”.Il post ha generato reazioni contrastanti. Alcuni puntano il dito contro le sarte, accusandole di speculare sulla tradizione. Tuttavia, molti hanno preso le loro difese, evidenziando il grande lavoro che si cela dietro la realizzazione dei costumi.

La voce delle sarte

Giovanna Maria Tommasi, con un’esperienza di oltre 55 anni nel cucito, spiega i motivi dei rincari: «Tutti i materiali sono aumentati: filo, cerniere, bottoni, che forniamo alle persone inclusi nel costo. Non possiamo abbassare i prezzi, altrimenti lavoreremmo gratis». Tommasi con la sua associazione insegna gratuitamente alle ragazze a cucire: «Invito le giovani a imparare a realizzare i propri costumi. Così, in futuro, potranno contribuire anche loro al Carnevale».

Anche Alessandra Steri, altra sarta guspinese che ha iniziato da poco a realizzare vestiti, conferma la complessità del lavoro: «In passato pensavo che i prezzi fossero esagerati ma dopo aver frequentato un corso di sartoria, ho capito quanto impegno richiede ogni abito. Si parte con la realizzazione dei cartamodelli, che variano per ogni taglia e richiedono oltre un’ora ciascuno e sono diversi per pantaloni, gonne, casacche, maniche. Inoltre forniamo bottoni e cerniere. Tutto questo influisce sul costo, che per gli adulti si aggira intorno agli 80 euro, mentre per i bambini è inferiore».

Semplificare è risparmiare

Anche una sartoria locale è intervenuta per spiegare le difficoltà del settore. «Un tempo – spiega Gian Carlo Carta – gli abiti erano semplici e costavano 30-40 euro. Oggi i modelli sono più complessi e richiedono più materiali, tempo e prove. Non è una questione di speculazione sui prezzi: un vestito di questo tipo dovrebbe costare almeno 180-200 euro e da noi costa 120. Le sarte lavorano spesso fino a tarda notte per soddisfare le richieste, che sono sempre più precise e dettagliate, e secondo me fanno un buon servizio per i cittadini». Carta sottolinea inoltre quanto i prezzi di Guspini siano più bassi rispetto a quelli del circondario: «Si potrebbe lavorare meglio collaborando. Chi realizza i carri potrebbe accordarsi con i sarti semplificando i modelli. Ogni sarta può realizzare una ventina di costumi: le richieste sono tantissime e c’è lavoro per tutti».

Tutti a Guspini concordano sulla necessità di considerare abiti più semplici per ridurre i costi senza rinunciare al divertimento e alla tradizione.

